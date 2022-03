La Cámara de Diputados tuvo este martes su primera semana de trabajo normal del periodo legislativo 2022-2026, que incluyó el debut de la bancada del Partido Republicano, y de Gonzalo de la Carrera como diputado, quien tuvo un cruce con su colega de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini.

Según publica diario La Tercera, De la Carrera le preguntó a Orsini dónde estaban las oficinas de la Cámara, algo que molestó a la diputada, recordando que el empresario en reiteradas ocasiones a usado imágenes de ella en bikini para criticarla en su cuenta de Twitter.

“Maite, ¿por dónde llego a las oficinas?”, preguntó De la Carrera, a lo que Orsini contestó “¿Por qué crees que me puedes llamar públicamente scort y después pedirme favores, saco de…?, Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”.

De la Carrera contra Olivera

Pero el episodio con Orsini, no fue el único momento incómodo que De la Carrera este miércoles, pues también protagonizó una polémica con la diputada de RN, Erika Olivera, luego de que la criticara por abstenerse en una votación donde pedían no retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado contra presos del estallido social.

De la Carrera publicó en su cuenta de Twitter que la moción se perdió por un voto. “Mire usted quién de “derecha” se abstuvo dándole el triunfo a los violentistas. En Amarillo!”, tuiteó adjuntado la imagen de la votación.

Tras enterarse de esto, Olivera fue al lugar de De la Carrera y lo encaró, y le comentó que el Congreso se trata de dialogar, y que ella los problemas los resuelve conversando de frente, consignó diario La Segunda.

En la noche, De la Carrera recordó estos dos episodios, afirmando que “la extrema izquierda descerebrada y la prensa de esa tendencia están locos de ira”.