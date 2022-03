El presidente Gabriel Boric comenzó su mandato con un una valoración positiva del 57%, según la última encuesta Plaza Pública Cadem.

Se trata de la primera evaluación del mandatario desde que asumió su cargo, el pasado viernes.

De acuerdo a la medición, el 57% tiene una imagen positiva o muy positiva de Boric, frente al 30% que tiene una imagen negativa o muy negativa.

Un 6% asegura que no es negativa ni positiva y 7% que no sabe o no responde.

Mientras que entre los jóvenes la imagen positiva llega a 64%, 14 puntos más que en los mayores de 55 años.

Asimismo, la imagen es más positiva entre las mujeres (58%), de sectores medios (60%), habitantes de Santiago (60%) y quienes se identifican con la izquierda (86%).

El único segmento donde la imagen negativa supera a la positiva es entre quienes se identifican con la derecha (36% vs 52%).

Confianza en el mandatario alcanza un 54%

Por otro lado, la confianza en el mandatario alcanza un 54% versus la desconfianza que llega a 42%.

Los atributos de gestión más valorados de Boric son que promoverá la igualdad de género (91%), cuidará el medio ambiente (84%) y que tiene capacidad para hacer cambios en educación y salud (71%).

Los con menor identificación son capacidad para gestionar los problemas de la inmigración (42%), el conflicto en La Araucanía (39%) y la delincuencia y el narcotráfico (38%).

77% considera que Boric tiene carisma

Por su parte, los atributos personales que más se valoran son que tiene carisma (77%), es dialogante y genera acuerdos (71%) y es cercano, conoce las necesidades de las personas (70%), mientras que al otro extremo se cumple lo que promete (35%).

En atributos políticos, 69% cree que tiene un diagnóstico claro sobre la situación política y social de Chile, 67% que tiene buenas ideas y programa de gobierno, 63% que puede liderar los cambios que traerá la nueva Constitución.

Así también, un 57% considera que cuenta con un buen equipo de gobierno, 57% que da garantías de gobernabilidad, 52% que podrá mantener ordenada su coalición política, 51% que tendrá buena relación con la oposición y 49% que podrá liderar los cambios necesarios al ritmo adecuado.

Los atributos que más impactan en la confianza del Presidente son los personales (41,2%), por sobre los políticos (35,4%) y los de gestión (23,4%).

En tanto, 47% prevé que al nuevo gobierno le irá bien o muy bien, 36% (+5pts) pronostica que le irá regular y 14% (-3pts) piensa que le irá mal o muy mal.

Aumenta la desconfianza en la Convención

En cuanto a la Convención Constitucional, después de 13 semanas, la desconfianza en el organismo (50%) supera a la confianza (48%).

Además, aprobar el Plebiscito de Salida sigue tendencia a la baja con 42% (-2pts). El rechazo alcanza 35% (-2pts), mientras el no sabe/no responde sube a 23% (+4pts).

Bomberos es la institución mejor evaluada

Bomberos vuelve a registrar la aprobación más alta con 99%, seguida de lejos por la PDI con 74%, el Registro Civil con 73%, el Colegio Médico con 72%.

Les sigue la Armada con 70%, la Fuerza Aérea con 69% y el Servel con 67%.

Más atrás se ubican el Banco Central (62%), las Municipalidades (59%), el SII (57%), Carabineros (56%), el Ejército (54%).

Bajo el 50%, aparecen los gremios empresariales (46%), el Tribunal Constitucional (44%), la Fiscalía (38%), el Frente Amplio (34%), el Congreso (32%), Chile Vamos (32%), la Iglesia Católica (30%) y los Tribunales de Justicia (28%).

Cierran la lista la Democracia Cristiana (25%), el Partido Comunista (23%) y el bloque PS, PPD, Radicales (21%).