El gremio forestal alertó que durante la jornada del sábado 12 de febrero nuevamente fue atacada una aeronave que apagaba incendios. Se trata de un helicóptero que combatía un siniestro en Tropen, Arauco, donde recibió una serie de disparos. Todo esto mientras en la Araucanía se han multiplicado los incendios intencionales, donde los brigadistas forestales no han podido combatir por el control territorial de grupos fuertemente armados que impiden su acceso.

Durante la tarde de este sábado se dio a conocer sobre el ataque armado que sufrió un helicóptero que se encontraba ayudando en las labores de combate contra los incendios forestales que afectan a la provincia de Arauco.

La Corporación Chilena de la Madera -Corma- denunció que este ataque, que eleva a tres las aeronaves que han sido atacadas a balazos esta temporada mientras combatían incendios.

“La situación es gravísima. Estamos ante acciones criminales que no dudan en poner en riesgo vidas humanas, poblados y el medio ambiente. Este sábado un helicóptero Koala que combatía el incendio de Tropen en Arauco, fue atacado a balazos, por lo cual se ordenó de inmediato su aterrizaje para proteger la vida del piloto y evitar una tragedia”, indicó Juan José Ugarte, presidente de Corma.

Agregó que este grave ataque armado se suma al que sufrió ayer viernes una aeronave de Conaf y al que afectó recientemente a un avión cisterna en la Araucanía.

“Tenemos evidencia, imágenes de focos simultáneos en medio de la noche, de gente prendiendo focos, de gente disparando a las aeronaves. Solo en Cholchol, Araucanía, anoche hubo 15 focos simultáneos que demuestran la clara intencionalidad de este verdadero crimen ecológico que pone en riesgos vidas humanas”, subrayó el dirigente gremial. “Las capacidades claramente están siendo superadas. En estos momentos hay comunas rurales donde ni brigadistas ni aeronaves pueden entrar a combatir incendios intencionales, poniendo en riesgo vidas humanas y viviendas que quedan indefensas ante el fuego”, expresó el timonel de Corma.

“Estamos solicitando a las autoridades que durante esta emergencia se restrinja el desplazamiento en las comunas rurales donde se concentra la intencionalidad en los incendios, para evitar que se sigan extendiendo y puedan ingresar los equipos de emergencia”.

“En zonas donde hay control territorial por parte de grupos armados los equipos de emergencia no pueden ingresar a combatir el fuego por falta de seguridad para brigadistas, personal y aeronaves. No podemos exponer sus vidas, si no hay seguridad”, subrayó. Entre este viernes y sábado, las brigadas de las empresas forestales han combatido más de 90incendios, de los cuales hoy 21 están aún en combate. Este sábado los esfuerzos se han concentrado en los incendios de Reñico en Traiguén; Campo Amor, Mulchén, al norte del Renaico (Araucanía) y el incendio de Tropen, en la provincia de Arauco, Biobío.