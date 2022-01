En medio del debate constitucional que vive el país y las tensiones que se han generado respecto al derecho de propiedad, la Corte Suprema emitió un fallo que podría marcar precedente en casos de tomas ilegales. La resolución no busca ordenar el desalojo de la propiedad como se podría -lógicamente- colegir, sino que obliga al afectado a coordinarse con las autoridades estatales para buscar una solución de lo que se entendía era un acto ilegal como es o era una toma. El fallo carece de plazos en el reintegro de la propiedad al afectado. En síntesis, la justicia le impone no solo la carga de no poder ejercer el derecho de propiedad al dueño, sino que también de buscar una respuesta al problema junto a las autoridades. Pese a todo, el abogado de los hermanos de Viña del Mar, Waldo del Villar, cuya propiedad de 15,12 hectáreas no tiene fecha de reintegro asegurada para el uso y goce de sus representados, calificó el fallo como "muy favorable". "La Corte Suprema, reconociendo el derecho de propiedad, lo que está haciendo es ordenar que se deben adoptar las medidas para resolver el problema y coordinarse con nosotros”, explicó.