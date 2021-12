No apoyé a José Antonio Kast "porque me parece que lo que él representa es una involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna, que tenga ambición de ser gobierno no solo una vez, no solo de manera coyuntural, sino que pensando en el futuro, en este nuevo ciclo político en el que estamos, en esta nueva transición que recién empieza”, aseguró en entrevista a La Tercera.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, reveló que en la pasada segunda vuelta presidencial no votó ni por el Presidente electo, Gabriel Boric, ni por su contrincante, José Antonio Kast.

En entrevista con La Tercera, Briones afirmó que “obviamente no voté por Boric, porque es un proyecto que encuentro malo para Chile, su alianza con el PC me supera y siempre fui crítico, pese a tener una buena impresión de él como persona”.

“Y así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast. Y no tengo ningún problema en decirlo de frente”, complementó en el mismo sentido.

Consultado por su no respaldo a Kast, el exsecretario de Estado indicó que “no lo apoyé porque me parece que lo que él representa es una involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna, que tenga ambición de ser gobierno no solo una vez, no solo de manera coyuntural, sino que pensando en el futuro, en este nuevo ciclo político en el que estamos, en esta nueva transición que recién empieza”.

En la misma línea, planteó que “Kast representa un retroceso muy importante en aquello que se había ganado y, por lo tanto, las señales que uno dé de apoyo también marcan cuál es la visión de futuro que uno tiene respecto de hacia dónde hay que avanzar”.

Briones recalcó que “así como teníamos un candidato que tiene un programa maximalista y en muchos aspectos voluntarista, como es el caso de Gabriel Boric, nos encontramos con otro candidato que no tenía programa”.

“Toda mi vida he reivindicado la seriedad de las propuestas, con una visión reformista de cambios bien hechos, y me parece que no está a la altura del desafío no tener un programa reformista”, añadió.

El también ex-candidato presidencial señaló que “los programas no se improvisan en días. José Antonio Kast convocó a personas excelentes, pero que no pueden hacer magia. Los programas señalan una mirada de futuro, de prioridad, en una hoja de ruta. Y cuando eso no está, los resultados están a la vista”.

Por otra parte, cuestionó el programa del Presidente electo, sosteniendo que “la principal fisura que tiene es que es extremadamente maximalista y eso se mezcla con un voluntarismo importante, que va a chocar con las expectativas. Salir a sobreprometer es bastante injusto con las personas que pueden comprar las promesas, a sabiendas que no vas a poder honrarlas”.

“Gabriel Boric va heredar una situación económica extremadamente compleja, y sería bastante bueno para Chile que ellos asumieran su buena cuota de responsabilidad en eso, complementó.

Briones remarcó que “ellos (oposición) impulsaron, promovieron y apoyaron los retiros y decían ‘no, es que aquí está la campaña del terror’. Y estamos viendo las consecuencias en la inflación, en los impactos en el mercado de capitales, donde los créditos para las personas y para las empresas se han resentido, lo hemos visto en materia cambiaria”.

“Es súper bueno decir ‘nos equivocamos, somos responsable en lo que corresponda de esos resultados’, porque eso es una garantía de que no se volverá a repetir”, recalcó la ex-autoridad de Gobierno.

“Creo que lo mismo vale para la serie de proyectos inconstitucionales que ellos promovieron, y ahora que son Gobierno, me imagino que se tomarán en cuenta que la iniciativa del Presidente es importante. Y ojalá no sigamos en este camino de error, de saltarse las reglas, de promover medidas populistas olvidándonos de los efectos”, sentenció el exministro de Hacienda.

Luciano Cruz-Coke cuestionó dichos de Briones

El actual diputado y senador electo de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, criticó las declaraciones del exministro Briones. “Lamento discrepar de Ignacio Briones, desconociendo acuerdo que Consejo General Evópoli, que aprobó por 80% y la totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir el apoyo a José Antonio Kast y rechazo a formar parte eventual gobierno (sic), que fue discutido largamente y votado a favor”, afirmó Cruz-Coke en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, el parlamentario señaló que el “derecho a anular voto es privativo y personal, sin embargo, establecer decisión partidaria como factor de pérdida de rumbo ideológico cuando se ha argumentado a favor de aquella que la provoca pareciera forma simplista de desentenderse a posteriori de la posición sostenida”.

“Siendo partícipe activo, dirigente todo este período y precandidato presidencial. señala que empujará ‘todo lo que pueda para que Evópoli retome esa senda que fue su inspiración original’, agregó.

El diputado planteó que “conoce Ignacio que esta directiva, de la que no formamos parte, debió asumir producto de una emergencia, se encuentra hasta agosto en funciones y ha afrontado los costos del apoyo decidido a militantes que han tenido responsabilidades gubernamentales como es el caso del propio Ignacio, como ministro de Hacienda, y ha votado conforme a principios partidarios”.

“Establecer distinciones maniqueas entre evolucionistas e involucionistas no coopera en futuro de proyecto liberal. Siempre es factible analizar pertinencia de decisiones en la medida que no se infravalore la acción de otros o se desconozca compromisos asumidos con responsabilidad”, sentenció el senador electo.