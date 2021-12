Los candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta, Gabriel Boric de Apruebo Dignidad y José Antonio Kast del Frente Social Cristiano, protagonizarán este lunes el único debate televisado entre ambos a sólo 6 días del balotaje.

21:36 | “Nadie está pensando en cerrar las clínicas, pero tiene que haber una fijación de precios a privados, queremos nivelar hacia arriba”, dice Boric sobre idea de crear sistema único público de salud.

21:31 | “Vamos a seguir con esta buena política del Gobierno de Sebastián Piñera”, afirma Boric sobre el plan de vacunación contra el covid-19.

21:29 | “El plan de vacunación que ha llevado el Gobierno es uno de los más exitosos del mundo, y contamos con una de las personas que ha estado en ese proceso (Paula Daza)”, sostiene Kast.

21:20 | “Acá el test de drogas hecho por la red UC Christus”, dice Boric al mostrar un documento de salud.

21:15 | “Hay que compatibilizar el avance de los tiempos, con el respeto a los animales y las traiciones”, dice Boric sobre retrotraer propuesta de prohibir el rodeo.

21:12 | “¿Qué es la dictadura gay?”, pregunta a Boric a Kast sobre un antiguo tuit, donde el candidato republicano criticaba la decisión de La Moneda izaba la bandera de Chile.

21:10 | “En nuestro gobierno no va a hacer censura”, dice Boric sobre decisión de la Municipalidad de Viña del Mar sobre quitar aportes a Puerto Ideas.

21:06 | Se reinicia el debate presidencial, con temas sociales, como cultura, pensiones, narcotráfico y salud.

20:58 | Termina el primer bloque del debate presidencial.

20:57 | “Las farmacias popular ayudas, con el sentido de igualar los precios a la baja, pero hay que hacerlo bien, porque la farmacia popular quiebre, lo más probable que la inmobiliaria popular quiebre”, afirma Kast.

20:48 | “Estamos conversando con los directivos de los dos (Enap y TVN) que han llegado con números azules, que nunca ocurrió en los gobiernos de la Concertación, si mantienen los números azules y hacer algo integrado y abierto, y no un concepto ideológico de la televisión pública, se puede conversar”, afirma Kast sobre privatizar empresas estatales.

20:46 | “En el gobierno de José Antonio Kast las mineras van a seguir pagando cero”, sostiene Boric a Kast.

20:45 | “Uno no puede tener una política transversal de rebajar los precios de los combustibles, porque es regresivo y hace mal al medio ambiente, aunque no sea popular”, dice Boric.

20:37 | “Respetamos su derecho a percibirse como mujer y no volvería a escribir en esos términos”, dice Kast sobre columna donde se refería a Daniela Vega como hombre.

20:35 | Boric reconoce que se equivocó al hablar hace algunos años sobre el legado del Frente Autónomo Manuel Rodríguez, que realizó actos de violencia en democracia.

20:33 | “Kast no representa gobernabilidad, especialmente con su séquito como Johannes Kaiser”, indica Boric.



20:31 | “Es increíble que ahora Gabriel sea partidario de las AFP”, dice Kast, a lo que Boric responde “empezó el festival de mentiras”.

20:27 | “He sido permanentemente un defensor de Carabineros de Chile, de la cultura campesina, no he prometido mar a Bolivia, he hablado de proteger las fronteras, de disminuir el tamaño del Estado (…) Siempre hemos defendido los derechos de la mujer, y que lo hayamos expresado de una manera distinta en el programa original”, dice Kast.

20:23 | Kast explica su rechazo al acuerdo constitucional del 15 de noviembre: “Ese acuerdo era por la nueva Constitución y al paz, y la paz no llegó”.

20:20 | “Si no fuera por José Antonio Kast, el señor Johannes Kaiser no sería diputado, porque él puso la firma, que lo conocían, sabían el tenor de sus comentarios, y si fuera por el señor Kast, Patricio Aylwin, no habría sido presidente”, responde Boric.

20:16 | Por su parte, Kast declara su admiración por el expresidente Patricio Aylwin y califica a la dictadura de Augusto Pinochet como un “gobierno autoritario”.

20:14 | “Tengo muy buena opinión del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet”, dice Boric, al ser consultado sobre qué Gobierno admira de los últimos 50 años, también hace menciones a las administraciones de Eduardo Frei-Montalva y Salvador Allende.

20:11 | Se retoma la transmisión con la llegada de ambos candidatos. La primera etapa del debate abordará sobre gobernabilidad, programas de gobierno y costos de la vida.

20:00 | Comienza la transmisión oficial del debate de Anatel entre Boric y Kast, con una presentación realizada por el periodista Iván Valenzuela, la transmisión fue a comerciales.