El periodista de CNN en Español Andrés Oppenheimer reprochó en duros términos a Gabriel Boric por no ir a su programa.

Según dijo, le “molesta y frustra” que el abanderado de Apruebo Dignidad haya rehusado la invitación que le cursaron.

“¿Por qué? Porque me parece injusto hacerle preguntas difíciles al candidato que acepta venir y no poder hacerle preguntas difíciles al que no”, explicó.

“Me hubiera gustado preguntarle a Boric, por ejemplo, sobre sus anteriores declaraciones en apoyo a la dictadura de Venezuela, que ahora ha echado atrás”, añadió.

“Me habría gustado plantearle cómo haría si gana para que el apoyo que recibió y que está recibiendo del Partido Comunista en Chile no ahuyente inversiones, más fugas de capital, más pobreza”, complementó.

“Ojalá Boric no se esconda y venga a este programa”, cerró el comunicador.

Lamento que el candidato @gabrielboric no aceptara la invitacion a mi programa de CNN. No es justo hacerle preguntas difíciles al candidato que acepta venir (como lo hice) y no poder hacerle preguntas difíciles al que no acepta. Ojala reconsidere. Domingo 7 pm Miami, 9 pm Chile. pic.twitter.com/WG1Bm6NNz4

— Andres Oppenheimer (@oppenheimera) December 3, 2021