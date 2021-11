A las 18:00 horas comenzó el cierre de las primeras mesas de votación en el país. Sin embargo, los vocales deben recibir hasta la última persona que esté haciendo la fila, ya sea dentro o fuera del local.

En ese sentido, una gran cantidad de personas ha denunciado que no se les deja ingresar a sus respectivos centros de votación. Un auditor de Radio Bío Bío, identificado como Lisandro, relató que esto ocurrió en el Instituto Cumbre de Cóndores de la comuna de Renca.

“A las seis de la tarde vino un militar, cerraron las puertas y no dejaron que la gente ingresara. Hay 100 personas afuera esperando votar”, señaló el afectado.

De acuerdo al Servel, “las mesas cierran sólo a las 18:00 horas, siempre que no hubiere algún elector que deseare votar haciendo fila al interior o exterior del local. Si hubiere electores con intención de sufragar, la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre”.

Jaime, otro auditor de La Radio, denunció esta misma situación en el sector de Villaseca, comuna de Buin. “No nos quieren dar el derecho a sufragio. Vino la delegada de la mesa y dijo que no, porque cerraron a las seis”.

“Dijo que sólo la gente que estaba dentro de la escuela podía votar. Carabineros y militares se limpian las manos, perdí mi voto”, agregó.

Desde el Liceo Juan Gómez Milla, en la comuna de El Bosque, René vivió un hecho similar. “No nos dejaron entrar. El señor sacó el cartel que estaba afuera y se entró, y los militares lo avalaron”, aseveró.

Otra persona que se comunicó con Radio Bío Bío fue Alexis, a quien le tocaba votar en La Cisterna. El auditor señaló que “vino una persona encargada del Servel y dijo que cerraran”.

“Quedamos como 20 personas afuera. Dijeron que hasta las 18:00 horas era, por instrucción del Servel”, agregó.

A través de Twitter, usuarios de distintos puntos puntos del país denunciaron la misma situación. Imágenes muestran las rejas cerradas de sus respectivos locales de votación.

En la Santo Tomás de uno norte, Viña del Mar. Habia gente con intencion de votar en el exterior y no los dejaron. Solo a unod pocos de la mesa 105. Aun no daban aviso al exterior de cerrar la mesa. Los marinos no dejaban entrar tampoco. Gente no pudo votar pic.twitter.com/0TBMGWtFu1

— Gonzalo Ulloa C. 🇨🇱🍊 (@gonzalofabian_) November 21, 2021