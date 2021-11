Desde el retorno a la democracia, 32 chilenos han postulado al cargo de Presidente de la República y sólo 5 han logrado pisar La Moneda. De ellos, los que han obtenido mayor cantidad de votos en primera vuelta son Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Patricio Aylwin y Ricardo Lagos. Por otra parte, las elecciones más disputadas se dieron en 1999 (Lagos v/s Lavín) y en 2009 (Piñera v/s Frei Ruiz-Tagle). En ambas, el vencedor no le sacó más de 250.000 votos a su contrincante.