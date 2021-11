Este miércoles, el Servicio Electoral (Servel), informó por medio de sus redes sociales que el mensaje que llama a los usuarios a ingresar a un enlace externo que no corresponde a la entidad es falso. Llamaron a tener cuidado y no compartir ese tipo de información. Además, recordaron que quienes sean designados vocales de mesa serán notificados por carta certificada y a través de la página web oficial de la institución.

Durante la jornada de este miércoles, el Servicio Electoral (Servel) informó por medio de sus redes sociales de una información falsa que circula vía mensaje de texto o correo electrónico.

El mensaje llama a los usuarios a hacer click en un enlace, que no corresponde al sitio web del Servel, para saber si fueron designados vocales de mesa. Aún no se tiene antecedentes de si se trata o no, de una estafa.

“Esta información es completamente falsa“, expresaron desde la entidad por medio de una fotografía en su cuenta Twitter y Facebook.

Por la misma vía, agregaron que los vocales de mesa designados solo pueden ser notificados por medio una carta certificada y desde la página web.

Por último, llamaron a compartir “sólo información desde los canales oficiales” de la institución.

Recuerda que puedes revisar aquí tu local de votación y si fuiste designado vocal de mesa para las elecciones del próximo 21 de noviembre.