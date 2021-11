La legislación chilena prohíbe la difusión de resultados de encuestas los últimos 15 días antes de una elección. De esta forma, los sondeos no marcarán la pauta de los medios de comunicación las próximas dos semanas.

Durante las últimas semanas las encuestas marcaron las pautas de los medios de comunicación, mostrando los avances o retrocesos, principalmente de los candidatos presidenciales.

Y es que sus resultados no sólo muestran al “fotografía del momento”, como gustan decir algunos, sino que además se considera que influyen en la decisión de los votantes, especialmente de los indecisos.

Sin embargo, la “encuestología” se tomará un descanso durante las próximas dos semanas. La razón es la legislación chilena que prohíbe la divulgación de resultados de encuestas de opinión pública sobre preferencias electorales 15 días antes de unos comicios.

Así lo destaca el Servicio Electoral, que informó que a partir del pasado domingo 7 de noviembre, se encontrará prohibida la divulgación de encuestas que den cuenta directa o indirecta de las previsiones de resultados de las elecciones del próximo 21 de noviembre.

La medida incluso afecta a los resultados de sondeos realizados anteriormente. En palabras simples, en las próximas dos semanas las encuestas tomarán un receso obligado, a la espera de lo que podría ser una eventual segunda vuelta y la evaluación del Gobierno del presidente Piñera.

Durante este periodo, el Servicio Electoral estará a cargo de fiscalizar que ningún medio de comunicación incumpla la legislación, arriesgándose a multas de 10 a 200 UTM que se aplicarán tanto al director, como al medio.

No obstante, esta medida no impedirá que los candidatos sepan de antemano cómo enfrentarán las elecciones del 21 de noviembre, debido a que sólo se prohíbe su divulgación en medios de comunicación. No así, que se sigan realizando para informar en privado a cada abanderado presidencial.