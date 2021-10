La mañana de este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la querella e inició un proceso penal contra el presidente Sebastián Piñera. Esto se fundamenta tras las revelaciones de los Pandora Papers.

La resolución fue presentada por el abogado Mariano Rendón, donde se le imputa al primer mandatario el delito de negociación incompatible.

Recordemos que el domingo 3 de octubre, se reveló una investigación denominada Pandora Papers, donde se señaló que las familias Piñera y Délano habrían sellado la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Además, el pago de parte de dicha transacción dependía de una decisión que su gobierno debía tomar.

“Como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”, señaló esta semana el jefe de Estado.

En ese sentido, agregó que “en forma voluntaria, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros”. Según explica, su esposa y sus hijos también hicieron esto “como una muestra de transparencia”.

Esta semana también parlamentarios de oposición confirmaron la acusación constitucional contra el presidente Sebastían Piñera. El documento definitivo lo presentarán la próxima semana a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Junto a lo anterior, se confirmó que la oposición buscará el apoyo por parte del oficialismo una vez que esté redactada la acusación constitucional.

Necesitan 78 votos en sala, y bastaría con alinear a toda la oposición para conseguirlos. El problema es que en el bloque hay diputados independientes, como Pablo Lorenzini -ex DC- y Pepe Auth -ex PPD- que no se cuentan dentro del cálculo de los votos, y generalmente votan a contracorriente de la oposición.

“Resulta fundamental que los hechos conocidos, y el condicionamiento de un pago a los hijos del presidente a que este omitiese ejercer a sus atribuciones respecto del resguardo del patrimonio ambiental del país, sea investigado a fondo, lo que nunca ha ocurrido”, señaló el abogado Rendón.

En la querella se solicita que se amplié la investigación a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI; se tomé declaración a Carlos Alberto Délano y a los hijos de Sebastián Piñera; que se cite a declarar al mandatario como también a los periodistas autores del reportaje que informó los hechos.

Finalmente, el abogado Mariano Rendón pide que se de curso a esta querella y se remita al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente y practique las diligencias solicitadas.