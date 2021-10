La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este miércoles el proyecto que buscaba subsanar el error en la inscripción de candidaturas, que beneficiaba al diputado del PPD Ricardo Celis, quien buscaba su reelección.

Se trata del proyecto que permitía a candidatos y candidatas que no pudieron inscribirse por falta de un documento, participar en los próximos comicios, y que fue conocido como “Ley Celis”.

Finalmente, la iniciativa obtuvo 84 votos a favor, 36 en contra y 12 abstenciones. Pese a ello, no se aprobó porque requería 89 votos afirmativos.



El diputado Ricardo Celis calificó como un “asesinato político” el que no se le permitiera competir por un error externo y dijo que no se sobrepuso el derecho a competir.

Sobre esto, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, afirmó que el proyecto de ley buscaba privilegiar a un acotado número de parlamentarios y aseguró que no correspondía ante la situación actual del país.

El diputado de Nuevo Trato, Pablo Vidal, cuestionó a quienes rechazaron la iniciativa y responsabilizó al Servicio Electoral por su no participación.

El proyecto apuntaba a las declaraciones de candidaturas para las próximas elecciones que el Tricel rechazó por no acompañar la autorización del Servel para abrir la cuenta bancaria que establece la ley.

Por lo anterior, el texto permitía la inscripción de estas candidaturas, siempre y cuando la autorización de la cuenta bancaria se presentara en los tres días posteriores a la publicación de la ley.