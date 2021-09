El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, fue consultado tres veces, pero evitó responder si el ha hecho efectivo algún retiro de fondos, luego de que la ex subsecretaria de Prevención del Delito y vocera de su comando, Katherine Martorell, se sumara a ministros de Estado que confirmaron haber rescatado parte de sus ahorros.

“No voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es incoherencia del sistema, mientras algunos salen a dar explicaciones, yo creo que al revés, creo que las explicaciones las deben dar quienes están aprobando el cuarto retiro”, aseguró Sichel, tras ser consultado en reiteradas ocasiones.

El candidato de Chile Podemos Más indicó que la consulta sobre personeros de Gobierno han realizado alguno de los retiros de los fondos de pensiones, es una “trampa de la izquierda”, porque no hay un buen argumento para dicha política.

“No vamos a caer en el voladero de luces y la trampa que pone la izquierda en Chile, más bien me gustaría preguntarles por qué no explican qué es la inflación, por qué no son capaces de salir adelante. Cuestiono directamente a quienes han caído en esa trampa, de explicar lo que no deberían explicar”, afirmó.

“La gran explicación la deben dar aquellos que están promoviendo los retiros y lo que están tratando es de meterse en los bolsillos de nosotros, cuando ellos no tienen una buena explicación para los retiros”, añadió.

La situación fue respondida por la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, quien indicó que “no es una trampa”, sino un acto de transparencia.



“El candidato de continuidad de Gobierno tiene una tarea pendiente de transparencia en este país, ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado (…) Estos no son ataques personales, esto tiene que ver con la transparencia de cómo respondemos frente a las urgencias que tenemos cómo país”

“Uno se pregunta cómo presiona a parlamentarios para que voten contra el cuarto retiro, si ni siquiera puede dar cuenta de sus acciones, si sus más cercanos han validado los retiros. Aquí no hay autoridad para aquellos que fueron lobistas del Dicom, las AFP, y que hoy no pueden dar una respuesta clara”, agregó.