La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) repartió miles de cajas de alimentos que no cumplían con todos los estándares necesarios. De acuerdo a una investigación de Contraloría, los productos de las canastas entregadas a los estudiantes en el marco del Programa de Alimentación Escolar y Parvularia (PAE) no alcanzaban para los 15 días hábiles estipulados en la licitación y además, no cumplían con los mínimos nutricionales establecidos. El servicio se defiende, no obstante será objeto de un sumario administrativo.