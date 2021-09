“La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”. Estas palabras son parte de la declaración que se conoció este sábado del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade.

El mensaje rápidamente se difundió, generando una serie de reacciones solicitando que deje su cargo como constituyente.

Sin embargo, también recibió apoyo, como el del vocero de la Lista del Pueblo, Rafael Montecinos, quien declaró: “que su enfermedad sea otra no quiere decir que esta sea menos grave”.

Según recoge nuestro medio asociado, CNN Chile, Montecinos indicó que “su lucha (la de Rodrigo Rojas) por las demandas sociales y por el sistema de salud nefasto que impera en Chile son reales”.

“En estos momentos difíciles, todo el apoyo para nuestro compañero Rodrigo Rojas Vade. Que su enfermedad sea otra no quiere decir que esta sea menos grave, incluso su estado de salud está cada día peor”, manifestó.

Así, además agregó que se mantendrán firmes apoyando a Rojas para “siga aportando su grano de arena para cambiar Chile desde la Convención”.

Rojas Vade, vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), quien llegó al órgano de la mano de la Lista del Pueblo (fue uno de los fundadores del movimiento), realizó la confesión a través de su Instagram y aprovechó de pedir disculpas.

A través de sus redes y también en entrevistas el convencional electo por el distrito 13 había indicado que padecía leucemia linfoblástica mixta y que protestaba en las calles por una salud más justa para todos junto a un cartel que decía “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile”.

No obstante, y tras verse ‘acorralado’ por un reportaje de La Tercera, en la última publicación de su Instagram el convencional reconoció no padecer cáncer bajo el argumento que “no tuve la madurez ni los cojones para ser honesto al respecto y me arrepentimiento porque hoy ha traído dolor y daño a gente buena”.