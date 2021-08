El doctor Rafael Araos, asesor del Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia, se refirió a la transmisión de la variante Delta en nuestro país y al avance del proceso de vacunación, que ya tiene a un 84,42% de la población objetivo con su esquema completo, según el último balance diario.

Sobre las circulación de esta cepa de covid-19 en el país, el médico señaló a Diario La Segunda que “llevamos cerca de dos meses desde que documentamos la importación de esa variante y seguimos con una circulación comunitaria baja. (…) Lo más razonable es que va a predominar y el caso de Chile será interesante, porque somos uno de los países que más ha vacunado y con una vacuna que no ha sido utilizada en occidente”.

Sobre la transmisión comunitaria, sostuvo que “es súper difícil predecir, porque hay muchos factores, como que los modelos de ingreso de la Delta en otras naciones son distintos. Otros países tienen más relación con India y tuvieron múltiples eventos de introducción cuando tenían una población insuficientemente inmunizada. Tampoco sabemos cuál será el comportamiento de Delta al interactuar con las variantes que están acá”.

En cuanto a la detección de esta variante, Araos indicó que “el PCR detecta mutaciones que se asocian a Delta y permite ver si hay sospecha de ella y luego se hace la secuenciación genómica completa. Estamos haciendo más de mil genomas mensuales, que es un buen número para los nuevos contagios que tenemos.

“Pero con eso no podemos determinar la real prevalencia de una variante en una comunidad, porque están enfocados a puntos de entrada (aeropuerto) y no nos describen bien lo que circula. Hoy estamos aumentando la cantidad de máquinas, la gente que puede hacerlo y estamos trabajando con el ISP y la U. de Oxford en la implementación de un sistema en línea para analizar los datos de secuenciación en tiempo real”, agregó.

Consultado sobre la cantidad de vacunados con variante Delta, aseveró que el análisis de efectividad de las vacunas no considera las prevalencias de las cepas, pero que mirarán las cifras cuando se tengan números más significativos.

“Lo que está sucediendo en Inglaterra es súper interesante. Tuvieron un tremendo brote de Delta y está disminuyendo solo, sin que haya mediado medida extra. Mantuvieron su manejo pese al brote grande y se trata de un país que ha tenido mucho covid y que ha vacunado mucho con una buena vacuna (70% de la población con monodosis de AstraZeneca)”, manifestó al respecto.

Asimismo, realizó un pronóstico sobre el futuro de la cepa en Chile. “Delta tendrá un rol importante de aquí a un mes o un mes y medio más, pero que va a generar un brote fundamentalmente de contagios, pero no de casos graves, significativamente menor que los anteriores, sin mediar cuarentenas generales. Eso es lo que pienso que va a pasar”, dijo.

Viajes al extranjero

Sobre el cierre de fronteras, el asesor del Minsal señaló que “si tenemos una epidemia controlada, una red asistencial adecuada, un programa de vigilancia de salud pública con capacidad de respuesta, el 80% de la población vacunada, tercera dosis, con niños que ojalá vamos a poder vacunar (…), no vamos a seguir con las fronteras cerradas como hasta ahora, pero probablemente sí con fronteras seguras mucho tiempo más”.

“El viaje como lo conocimos cambió: va a ser una lata, las vueltas van a ser una lata, con cuarentenas, quizás más chicas y en casa. Probablemente estas cosas dependerán de quién será el próximo presidente y sería interesante escuchar qué piensan los candidatos”, agregó al respecto.

Sobre la situación de los niños, cuya vacunación no está autorizada bajo los 12 años, sostuvo que “el ISP está mirando los datos, estamos esperando los resultados de estudios y en la medida en que podamos vacunar será natural que se pueda. Tengo cuatro niños y sé que es complejo pensar en las vacaciones. Personalmente, y lo aconsejo a cuanta gente me rodea, no planificaría nada porque estamos en una época compleja”.

Efectividad de las vacunas

En la misma entrevista con La Segunda, Araos expresó que “el uso de una tercera dosis en Chile no dejará al mundo sin vacunas, no vamos a desabastecer a otros; tenemos evidencia de que los anticuerpos bajan. Vacunaremos con tercera dosis, vamos a registrarlo muy bien, le contaremos al mundo cómo nos fue y seremos un aporte”. Esto, en relación a la recomendación de la OMS para priorizar a los países que no tienen tanto acceso a las vacunas.

Al ser consultado sobre qué vacuna es mejor, el doctor apuntó a que nadie puede decirlo, ya que cada una tiene sus pros y sus contras. “Tener una matriz diversa es una ventaja y mi política es ponerse lo que se recomienda, porque depende de muchas cosas: de lo que hay, pero también de lo más seguro para cada edad”, indicó.

Respecto a la efectividad de Sinovac, afirmó que “en números generales, la vacunación en Chile con Coronavac tuvo mejor resultado que los ensayos clínicos. Es una muy buena vacuna, pero la protección se va perdiendo. Sacar conclusiones de la performance de una vacuna por sobre otra no se puede (por ahora). La única vacuna con una plataforma tecnológica histórica, que sabemos que es muy segura, es Coronavac.

Vacunación a los niños

Sobre los plazos para vacunar a los menores de 12 años, Araos aseveró que “con niños hay que ser súper prudentes. Los estudios disponibles permiten que se vacune gente más joven (hasta 12 años con Pfizer). En un estudio de fase 3, con miles de personas, no millones, se puede evaluar bastante bien la efectividad y la eficacia de una vacuna, pero la posibilidad de encontrar eventos graves raros no es tan grande, porque se ven cuando se vacunan millones de personas”.

“Los niños son una población poco inmunizada que está volviendo a sus actividades y que hay datos de otros países que muestran casos de intensa circulación y casos graves. No es que uno pueda decir que a los niños no les pasa nada; no les ha pasado, pero han ido poco al colegio y desde la salud pública el efecto es un reservorio grande de gente no inmunizada, que puede permitir la diseminación de variantes eficaces”, añadió.

Finalmente, sobre los métodos del Instituto de Salud Pública para determinar la fecha exacta en que podrán inocularse, dijo que “el ISP tiene un método riguroso, que tiene su tiempo, está analizando con lupa la información que hay respecto de niños. En la medida que el ISP dé su opinión será un respaldo para decir que hay que vacunar o que hay que esperar”.

“Vamos a escuchar a todas las partes involucradas, pero somos rápidos. No puedo dar fecha, pero no va a ser en diciembre la decisión, va a ser pronto, pero no esta semana ni la otra. Afortunadamente vienen las vacaciones de septiembre y eso nos da un respiro”, concluyó.