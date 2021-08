El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, comentó este lunes que ha variado su opinión respecto al proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones que administran las AFP.

Hasta hace algunas semanas, Boric había mostrado su rechazo a la iniciativa si es que el IFE universal se extendía hasta finales de 2021, situación que se cumplió tras el anuncio del Gobierno la semana pasada.

Pero días después de que se anunciara la extensión del IFE, Boric se ha mostrado favorable a un cuarte retiro de los fondos de pensiones, tal como declaró en una entrevista en radio Infinita.

“Primero yo no desconozco que hay una variación respecto a la opinión que entregué en uno de los debates televisivos respecto de lo que estoy pensando hoy día. Tratar de esconder eso a través de argucias argumentativas sería una tontera”, comentó.

“Un segmento de la población no ha recibido las ayudas necesarias (…) Los retiros han ido adquiriendo un sentido de justicia”, argumentó.

Asimismo, hizo un llamado a los diputados de la recientemente creada bancada Apruebo Dignidad, de no aprobar otros retiros de los fondos de pensiones.



“Los retiros tienen que parar. Uno de los compromisos que le he pedido a nuestra bancada, porque si eventualmente se aprueba el cuarto retiro no me cabe ninguna duda que va a haber quienes al día siguiente presenten un quinto, es que de aquí en adelante, todas nuestras acciones parlamentarias tienen que ser capaces de proyectar también el futuro gobierno que vamos a tener y por lo tanto esto tiene que tener un paréntesis”, cerró.