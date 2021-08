La jefa del comando de Paula Narváez, Alessia Injoque, en conversación con Radio Bío Bío, manifestó que el deber de la oposición es buscar la mayor unidad de los partidos.

Asimismo, aseguró que es primordial “atravesar fronteras” y no solo con la Democracia Cristiana, sino que con Gabriel Boric, porque en “algún momento” habrá que reencontrarse debido a que poseen diversas iniciativas en común, esto en el marco de que un aspirante de derecha pase a segunda vuelta.

Marcelo Mena, coordinador político del comando de la carta presidencial de la DC, Yasna Provoste, aseguró que no se pueden dar “el lujo de retroceder y entregar la banda presidencial a la derecha nuevamente ” y que, mayoritariamente, todos son grupos que buscan un punto en común.

Por su parte, la delegada política del Partido Federación Regionalista Verde Social y parte del comando político de Gabriel Boric, Flavia Torrealba, señaló que están sólo observando y que prefieren no referirse al tema porque aseguran que no les corresponde. “Estamos impulsando nuestra candidatura. No intervenimos en candidaturas de otros conglomerados políticos”, indicó.

Incierto escenario y camino que tomarán los pactos de la oposición, tanto “Unidad Constituyente” como “Apruebo Dignidad” posterior a la elección presidencial del próximo 21 de noviembre.