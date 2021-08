Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista y su par de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, protagonizaron un fuerte cruce respecto a una posible Ley de Indulto a los denominados presos políticos del estallido social.

En conversación con Podría Ser Peor, Soto precisó que la iniciativa “ha chocado con una institucionalidad que nos es capaz de decir con detalle quiénes son los presos que están hoy día vinculados al estallido social, cuáles son los delitos, no hay claridad de nada (…) Hay una nebulosa de quiénes son las personas que están hoy día privadas de libertad”.

“Han creado un proyecto de ley basado en un slogan, que es esto de los presos políticos. En Chile no existen presos políticos, creo que eso está medianamente claro”, expuso por su parte Torrealba, acusando confusión entre quienes presentaron el proyecto, agregando que “en Chile, gracias a Dios, no existen presos políticos desde hace más de 30 años atrás y eso es una buena noticia para Chile. Hoy nadie está preso en Chile por lo que piensa o por lo que cree”.

Ante ello, Soto replicó aseverando que “no me extraña la postura de mi colega, porque la derecha en este país siempre ha negado las violaciones a los derechos humanos. En dictadura, ellos negaban la existencia de los detenidos desaparecidos, la existencia de torturados políticos y se tuvo que hacer un Informe Valech, un Informe Rettig, para explicarles los miles y miles de víctimas que hubieron”.

“El negacionismo de parte de la derecha chilena es una cuestión que no nos deja de sorprender”, añadió el militante socialista, mientras que el parlamentario oficialista retrucó acotando que “estamos hablando de los indultos, no estamos hablando de violaciones a los derechos humanos”.

“¿En Chile hubo violaciones a los derechos humanos? Sí, y deben ser reparadas con verdad y justicia cuanto antes, así como deben ser reparadas las personas que viven en la zona cero y que la violencia les destruyó sus vidas”, expuso Torrealba.

A su vez, Leonardo Soto señaló que “las personas que fueron víctimas de vandalismo, saqueos y otro tipo de situaciones graves también deben ser reparadas. Chile tiene que dar vuelta la página completa, para todos los que participaron en los episodios más oscuros de lo que fue el estallido social, pero los primero que tienen que estar en esa fila son las personas que llevan un año y medio presos sin ninguna acusación, sin ningún juicio donde puedan defender su inocencia”.

“A las personas que Carabineros tomó detenidas, y lo vi en vivo y en directo, fue porque estaban ejerciendo violencia en una manifestación que tenía otra índole. Yo justifico 100% las manifestaciones políticas pacíficas para pedir mejoras en sus derechos, pero no puedo justificar la violencia y yo la violencia la sufrí en conjunto con los vecinos”, indicó Torrealba.

En relación a una posible amnistía para los denominados presos políticos del estallido social, Soto increpó a su par de RN consultándole “¿no podemos opinar sobre la justicia en Chile?”, a lo que Torrealba respondió “cada uno puede opinar de lo que pasa en la justicia, pero no intervenir la justicia”.

“Perdón, pero si la amnistía y los indultos son instituciones del estado de derecho, son leyes que existen y se ejercen. El sistema de justicia actual ha indultado presos de Punta Peuco, personas condenadas, han habido amnistías a lo largo de la historia chilena, no es nuevo”, enfatizó Soto.

A su vez, Torrealba apuntó que “cuando lo izquierda, quien sea, porque no recuerdo quiénes son los patrocinante, presenta un proyecto de ley de indultos para presos políticos, primero miente porque no existen presos políticos y segundo, lo hace de manera irresponsable porque no tienen idea de cuánto es lo que ellos están hablando”.

“Se necesitan verdades como país y eso todavía no existe, tiene que haber justicia. Hoy día no hay ningún policía que esté privado de libertad por los maltratos, por las pérdidas de globos oculares, por la violencia de género y abusos sexuales que cometieron en el marco del estallido social (…) Yo espero que nos podamos poner de acuerdo con Sebastián Torrealba y con toda la derecha, pero tienen que abandonar el negacionismo”, afirmó el parlamentario socialista.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: