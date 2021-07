Durante esta jornada de jueves una manifestación en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Santiago, desarrollada por familiares de los denominados presos de la revuelta, dejó como saldo dos constituyentes detenidos entre otras personas.

Los motivos de la detención se remontan a que ambos convencionales intentaron dialogar con Carabineros para que no detuvieran a las personas que se manifestaban, sin embargo, personal policial terminó por detener a Manuel Woldarsky y Alejandra Pérez.

Ambos constituyentes pertenecientes a la Lista del Pueblo fueron trasladado a la Tercera Comisaría de Carabineros.

El vicepresidente Jaime Bassa, fue hacia ese lugar señalando que no tiene mayor información pero con la intención de verificar su estado.

Bassa consignó que intentó comunicarse con ellos pero no tuvo éxito, y que se espera la confirmación para ver si se realizará la sesión de la tarde. Esto, porque algunos convencionales señalaron que si no son liberados los constituyentes detenidos no darán el quorum para que se sesione.