La noche del domingo se realizó el último debate televisivo de los candidatos presidenciales para las primarias de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue del Partido Comunista y Gabriel Boric del Frente Amplio, una ocasión donde mostraron mayores discrepancias en relación a otras oportunidades.

Pymes

Un punto donde hubo diferencias entre los candidatos fue el tema de la economía y cómo se abordarán las pymes en el futuro gobierno, donde Boric reprochó dichos de Jadue y del asesor económico del candidato comuncita, Ramón López, respecto a que muchas pymes cerrarán en los próximos años si no pagan sueldos sobre los $567 mil.

“Cuando se comen errores de cuña, mejor decir me equivoqué en esto, yo he cometido muchos errores de cuña en mi vida, es bueno reconocer errores de vez en cuando (…) Lo que hay que decir es vamos a acompañarlas para que puedan pagar mejores salario”, afirmó Boric

Ante el emplazamiento del diputado de Magallanes, Jadue aseguró que “los errores de Ramón López no lo puedo asumir yo” y cuestionó qué hay que hacer si una pyme después de 3 años de apoyo estatal, no logra pagar sueldos dignos.



“No podemos aceptar que ninguna empresa, del tamaño que sea, siga existiendo en este país y rentando al dueño de la empresa pagando sueldos que llegan al día 15 del mes, sin satisfacer las necesidades básicas de una familia. Entender lo contrario y no hacerse cargo, es no entender nada”, indicó el alcalde de Recoleta.

En la misma línea, Boric dijo que apoyarían a las pymes “que no van a estar solar”, pero que cumplirán la ley laboral a “rajatabla” y que promoverán normativas con la negociación ramal.

Cuba

Otro punto donde se demostró discrepancias entre los candidatos fue respecto a la política internacional, cuando se les preguntó por Cuba, donde Boric criticó al gobierno de Miguel Díaz-Canel, mientras que Jadue se limitó a decir que condenaba las violaciones a los DDHH en cualquier parte del mundo.

“Somos partidarios del derecho a la manifestación pacífica en todas partes del mundo, no tengo ninguna forma de relativizar aquello (…) Hoy día no tengo antecedentes suficientes que digan que hay violaciones a los derechos humanos en estas manifestaciones. Veo que allá se protegen las manifestaciones bastante más que acá. Hasta el día de hoy no he escuchado de ningún globo ocular roto en Cuba, no he escuchado ninguna persecución”, indicó.

“Solidaridad con el pueblo cubano que se está manifestando contra del gobierno de (Miguel) Díaz-Canel (…) Tengo un solo estándar en materia de violaciones a los derechos humanos; son inaceptables. Con la información que tenemos parecería que hay problemas y el llamado de Díaz-Canel de decir que la calle es solamente de un grupo de gente, desde mi punto de vista es equivocado”, comentó Boric.