A raíz de la denuncia que presentó un funcionario del Minsal en contra del ministro Enrique Paris, por haber participado de una presunta fiesta de cumpleaños en dependencias de la repartición junto a 30 personas, el diputado Juan Luis Castro (PS) solicitó a la Contraloría que investigue esta situación.

Según la denuncia presentada, este hecho habría ocurrido el 28 de mayo pasado, cuando Santiago -comuna donde se emplaza la sede del Ministerio de Salud- se encontraba en Fase 2 del Plan Paso a Paso.

Además de esta supuesta celebración, Castro da cuenta de otro cumpleaños, que habría tenido lugar el 29 de enero pasado. “Se habría generado mediante una invitación desde el gabinete de la subsecretaria (Paula Daza) a 22 personas”, consigna el documento que envió el parlamentario a Contraloría.

El cumpleaños de la subsecretaria #PaulaDaza impropia en estas condiciones, lo mínimo aquí que corresponder es la Contraloría audite todo pic.twitter.com/xqisquwqgk — Juan Luis Castro G. (@DoctorJLCastro) July 9, 2021

En entrevista con Radio Bío Bío, el congresista señaló que estos hechos “dejan a la gente prácticamente de espaldas de no saber en quién creer (…) La autoridad no parecer estar consciente del propio rol, de ser y parecer, no tan sólo de declarar cosas, sino que también hacerlas creíbles ante la ciudadanía”.

“Pienso que esto superó un límite tolerable y que no es posible, a estas alturas, que tengamos estos malos ejemplos en el Ministerio de Salud (…) Es una tormenta de irregularidad en el seno de personas que tienen poder y están dando los peores ejemplos a la ciudadanía”, agregó.

En la misma línea, dijo que “con el sistema electrónico, yo espero que en los próximos 10 días podamos tener respuesta (…) Son hechos bastante evidentes, notorios, ahí están los hechos, los documentos, los testimonios. No pretendo perseguir a nadie, pero no es sostenible que la autoridad haga lo que quiera”.

Documento dirigido a Contraloría

En el escrito que envía el diputado Castro a Contraloría, se consigna que “estos hechos podrían configuran una eventual infracción al principio de probidad administrativa consagrado en el art. 8º de la Constitución Política del Estado; los arts.13, 52 y ss. de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; los art. 61 letra g de la Ley Núm. 18.834 sobre estatuto administrativo”.

“Lo anterior supone al menos una doble vulneración en los alcances de los preceptos regulativos del principio de probidad, y a la propia normativa de la autoridad sanitaria en el contexto de Pandemia”, añade.

Por este motivo, se solicita al órgano contralor “tener por interpuesto la presente denuncia a objeto que se pronuncie sobre las actuaciones de las autoridades antes señaladas, acogerla a tramitación disponiendo se investiguen los hechos denunciados y, en definitiva, declarar que los referidos funcionarios públicos han incurrido en infracciones que vulneran el principio de probidad administrativa, y como consecuencia de tal declaración, imponerle las sanciones establecidas en la ley”.