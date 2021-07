Este viernes, se conoció una denuncia que presentó un funcionario del Minsal en contra del ministro de Salud, Enrique Paris, acusándolo de haber participado en una fiesta de cumpleaños con 30 personas. Esta reunión se habría producido en dependencias de la repartición en Santiago, el pasado 28 de mayo.

En un escrito dirigido a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se solicita ordenar un sumario sanitario en contra del jefe de Estado y de su jefe de gabinete, Juan Ríos, por su responsabilidad en dicha situación.

Además, se pide abrir un sumario administrativo para que “se investigue dicha situación acontecida en horario de trabajo y en dependencias del Ministerio de Salud”.

“Aproximadamente a las 10:30 horas y a sabiendas de las prohibiciones que existen, se realizó ‘una fiesta de cumpleaños’ con un aforo de más de 30 personas, teniendo mayor gravedad el asunto por cuanto en ella participó el Sr. Enrique Paris Mansilla, Ministro de Salud y el jefe de gabinete de dicho Servicio Sr. Juan Ríos B. y 30 Funcionarios/as más”, detalla la denuncia presentada el pasado 11 de junio.

Cabe recordar que para el 28 de mayo, Santiago -comuna donde se emplaza la sede del Ministerio de Salud- se encontraba en Fase 2 del Plan Paso a Paso.

“Según lo mencionado por la Seremi de Salud Sta. Paula Labra B., se estaría infringiendo la ley cuando ‘se incumple con el aforo -tanto para espacios públicos como privados- e indicó que se puede cursar un sumario sanitario y una multa que puede llegar hasta las 1.000 UTM o cerca de $50 millones"”, añade el documento.

Reacciones del Gobierno

Sobre esta denuncia, la subsecretaria Daza descartó que se haya iniciado un sumario, porque no existen más antecedentes que la carta de la denuncia.

“De acuerdo a la información que yo tengo, ellos pasaron a saludar a una persona que estaba de cumpleaños, pero no había en ningún caso una fiesta de cumpleaños como se menciona en la carta”, explicó en entrevista con T13.

En la misma línea, agregó que “de acuerdo a la información que yo tengo, cuando se recibe esta carta no venía con mayores antecedentes en función de esto, ni antecedentes que pudieran acreditar una investigación en este aspecto, por lo tanto no teníamos mayores antecedentes que pudieran certificar esto que solicitó la persona”.

Por otra parte, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio descartó la denuncia y dijo que no tiene sentido hablar de aforo máximo de 5 personas (en comunas en Transición), pues eso rige para recintos particulares, pero no para lugares de trabajo.

“No es lo mismo un recinto particular, una casa, que un lugar de trabajo. Cuando yo escuché en la mañana que el aforo es de 5, si fuera por eso el Ministerio de Salud no podría funcionar, eso no tiene sentido”, declaró.

Asimismo, añadió que “como ha explicado la subsecretaria, los miembros del equipo de comunicaciones, uno de ellos estaba de cumpleaños, pero no es que haya habido alguna fiesta u otra cosa (…) Si hay una denuncia por supuesto tiene que hacerse esa investigación, pero por lo que entiendo y como ha dicho la subsecretaria eso no ha ocurrido”.