La candidata presidencial del Partido Socialista —quien también fue apoyada por el Partido por la Democracia, Partido Liberal y Nuevo Trato—, Paula Narváez, descartó bajar su candidatura presidencial aunque la Democracia Cristiana proclame a Yasna Provoste. Además, llamó a terminar con la política de los 90’, de cara a las primarias presidenciales del 18 de julio de este año.

En la última encuesta Cadem, Narváez obtuvo solo el 3% de las preferencias. En cuanto a la carrera presidencial en general, se mantiene el empate entre Joaquín Lavín (UID), Daniel Jadue (PC) y la senadora Yasna Provoste, con el 13% de las preferencias.

Pese a la preferencia política que denotan las encuestas, Narváez dijo que debe ser la ciudadanía quien decida y además aseguró que no renunciará a su candidatura presidencial.

“Estamos en un tiempo en que hoy es necesario que la ciudadanía sea la que se exprese, sea la que decida. No más a la política de los 90. No más a la política de los acuerdos en cuatro paredes. No más a las cocinas. Aquí la ciudadanía decide. Se puede ganar, o se puede perder, ese es el juego democrático”, sostuvo.

En tanto, la senadora Yasna Provoste aseguró que lo más adecuado es tener un programa común y una candidatura única en la centro-izquierda.

“Tener un programa común que es lo que se le va a ofrecer desde la centro izquierda a la ciudadanía, tener una plantilla parlamentaria que se comprometa con este programa de gobierno y avanzar en una candidatura única nos parece que es lo correcto”, declaró.

En tanto, la franja electoral de las elecciones primarias presidenciales iniciará oficialmente el próximo 30 de junio y se extenderá hasta el 15 de julio, previo a las elecciones entre los candidatos de Chile Vamos, el Partido Comunista y Convergencia Social.