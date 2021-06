La Tesorería General de la República anunció el pasado 15 de junio que los vocales que prestaron servicio en las pasadas elecciones del 15 y 16 de mayo recibirían el pago por su labor en sus cuentas bancarias “íntegramente el día 17 de junio”.

🚨🚨ATENCIÓN! Si fuiste vocal de mesa el 15 y 16 de mayo, tu pago se verá reflejado en tu cuenta bancaria íntegramente el día 17 de junio. Hasta hoy, nuestro sitio arroja sólo información parcial de los pagos. — Tesorería Chile (@tgrchile) June 15, 2021

Sin embargo, diversos vocales que realizaron la labor en dichas elecciones acusan haber recibido menos pago del comprometido.

Una auditora de La Radio, Bernardita, explicó que se les debía “cancelar $30 mil por día, más la capacitación. (…) En total nos daba un monto de $67 (mil) y fracción, y solamente nos pagaron $19.770”.

“No se nos ha cancelado nada más y no soy la única que no está en las mismas condiciones, sino que con las niñas que yo trabajo, también exactamente lo mismo. Se les canceló la misma cantidad y a otra compañera le cancelaron $21.000”, sostuvo.

Bernardita además explicó que han intentado llamar a la Tesorería, sin embargo, “no contestan”.

“Es bastante humillante porque en el fondo uno está prestando un servicio y lo mínimo que uno espera, que por último valoren, independiente de que nos paguen, pero es algo que no deja de ser menor”, adujo.

De igual forma, explicó que para las elecciones del 15 y 16 de mayo se desocupó junto a sus compañeros y compañeras “a las 1:30 de la mañana y no hay locomoción, no hay nada. No hay un trato digno, no hay nada”.

“Que pase esto hoy y que te cancelen $19 mil, siendo que tenían que ser $60 y fracción, es súper humillante y en mi caso, que yo estoy cesante, dependo de esta plata, la dependía para pagar mis cosas. Ver esta cuenta ¿qué me alcanza?, ¿comprar el gas? y sería”, concluyó.

Su caso no es el único, puesto que en una nueva publicación de la Tesorería en Twitter varios vocales acusan que recibieron un pago parcial por sus servicios:

Solo me pagaron eso, siendo que fui vocal los dos días (15 y 16 de mayo) @ServelChile pic.twitter.com/vA9XGVkeOF — Valentina Paaz (@Valentiina_Paaz) June 17, 2021

Hola, me depositaron menos de lo que corresponde. Necesito soporte para solucionarlo — ZeroNanaki (@ZeroNanaki) June 17, 2021

Hola como es posible que me pagaran $19000 favor arreglen el sistema — Juegos Inflables (@JuegosInflableH) June 17, 2021