Por seis votos en contra y cuatro a favor, la comisión mixta que analizaba en tercer trámite constitucional el proyecto de kínder obligatorio rechazó la idea matriz de la iniciativa presentada por el Gobierno, despachándola sin lo que el Ejecutivo consideraba el “corazón” de la iniciativa.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, lamentó la manera como votó la oposición, indicando que se había hecho un esfuerzo importante para llegar a un consenso sobre la importancia del kínder obligatorio y como esa obligatoriedad no fuera a perjudicar a los menores.

“Una vez más las necesidades de los niños se dejaron de lado. Senadores y diputados de oposición rechazan proyecto de kínder obligatorio. Lamentable ver cómo destruyen un consenso de gobiernos anteriores, primando las diferencias políticas por sobre el futuro de los niños de Chile”, escribió el ministro en Twitter.

Una vez más las necesidades de los niños se dejaron de lado. Senadores y diputados de oposición rechazan proyecto de #KínderObligatorio. Lamentable ver cómo destruyen un consenso de gobiernos anteriores, primando las diferencias políticas por sobre el futuro de los niños de Chile — Raúl Figueroa Salas (@raulfiguersa) June 14, 2021

En concreto, Figueroa fustigó en particular la argumentación entregada en el debate por el senador Carlos Montes (PS).

“En los hechos es obligatorio. Estamos llegando al 97% o 93% de acuerdo a la forma de calcularlo. Tampoco es el problema”, partió.

“En este contexto yo me voy a sumar al rechazo más bien como una observación, crítica general, a la manera en que está tomando este y otros problemas el ministerio”, agregó.

“Porque un Gobierno, que se está yendo además, sigue actuando como si su misión fuera la hegemónica, predominante y le cuesta asumir los cambios que han habido en el país. No tanto en este proyecto en sí mismo, sino que en general en la forma de conducir el ministerio”, complementó.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) señaló que el problema no está en la obligatoriedad o no del kínder, sino en cómo la oferta pública se hace cargo de ese porcentaje mínimo de niños que no tienen acceso, principalmente porque viven en la ruralidad, señalando que esta discusión esconde un falso debate.

La comisión mixta sí aprobó los artículos transitorios sobre el financiamiento de $2 mil millones para mejorar la infraestructura pública en este nivel parvulario.

Pese al rechazo de la obligatoriedad, en el Ministerio de Educación indicaron que se “analizarán todas las opciones para fortalecer esa política”, ante la posibilidad que tiene el presidente Sebastián Píñera de vetar lo aprobado por el Congreso y reponer la idea matriz de la norma.