El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), una de las cartas presidenciales de la oposición, transparentó la política tributaria que impulsará de ganar la elección de noviembre.

En conversación con Bloomberg, el jefe comunal indicó que una de sus primeras intenciones sería realizar una reforma tributaria porque “satisfacer las demandas sociales y las necesidades requiere de un ejercicio de asegurar ingresos permanentes futuros para el Estado de Chile”.

Lo anterior a modo de “ir cerrando la brecha con los países de la OCDE”, dijo Jadue.

Según comentó el alcalde, las naciones miembro de esa organización, de la cual Chile es parte, recaudan entre 33% y 34% del PIB, lo que en Chile solo llega al 21%.

“Claramente ese porcentaje es absolutamente insuficiente, entonces nos hemos propuesto la meta de hacer una reforma tributaria que recaude cerca de 10 puntos (adicionales)”, añadió.

Con eso, Jadue espera que el país pueda financiar las reformas a las pensiones, a la salud y a la educación, además del proyecto con que buscará reconocer el trabajo doméstico y la red nacional de cuidados.

Advertencia a transnacionales

Hablándole al mundo empresarial, Jadue afirmó que lo primero que ese sector de la población tiene que hacer es una “reflexión profunda” acerca de su responsabilidad en el “detonamiento” de crisis a nivel territorial y mundial.

En segundo lugar, en su Chile de ganar la presidencia, Jadue estableció que empresarios y sus firmas tendrán que hacer mayores contribuciones impositivas cuando vengan a operar al país, “para asegurar el bienestar básico de nuestra nación”.

Aquellos que estén dispuestos “serán bienvenidos, con reglas claras, pero efectivamente lo que no vamos a permitir nunca más es que la renta económica que se llevan las transnacionales hoy día, que no es poca, sobre todo las que operan en actividades extractivas, no puede seguir funcionando de la misma manera”, complementó Jadue.

De acuerdo al alcalde, Chile debe rescatar parte del dinero que los grandes grupos económicos no tributan y poner aquellos recursos “al servicio general de la nación y del desarrollo de nuestro pueblo”.

“Si alguien pretende venir aquí para obtener rentas económicas superlativas y en periodos cortos, pensando en el bienestar de sus inversiones, no va a encontrar un país que los reciba con los brazos abiertos”, lanzó Jadue.

Pese a ello, el alcalde reconoció que Chile necesita inversión extranjera y aseguró que hay “dinero circulante fresco” que está dispuesto a operar y trabajar por mejores condiciones para los pueblos.

El 18 de julio, Jadue se enfrentará en primarias legales con el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric.

De acuerdo a datos de la última encuesta Cadem, hasta el momento la carrera presidencial tiene un empate en el primer lugar.

Jadue y su par de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), aglutinaron 14% de las preferencias.

En segundo lugar quedó la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), con un 13%.