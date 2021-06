La presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), Patricia Valderas, hizo un llamado al Gobierno para que retire la medida que entrega un Pase de Movilidad a las personas que ya han completado su proceso de vacunación. Según la autoridad, la baja disponibilidad de camas críticas ha obligado a internar a pacientes al interior de consultorios.

“Estamos usando los consultorios, los Samu y los Sar para internar pacientes de covid-19, pacientes graves, que requieren una cama UCI, sólo para mantenerlos con oxígeno y que no se mueran en su casa. El ministro de Salud, Enrique Paris, está al tanto de nuestras denuncias, pero insiste en liberar la movilidad de la gente”, señaló.

Por esta razón, Valderas sostuvo que es indispensable la suspensión del Pase de Movilidad, que hoy permite el libre desplazamiento de personas inoculadas en comunas en cuarentena y en fase de transición del Plan Paso a Paso.

“Hay que eliminar el Pase de Movilidad, porque no es el momento adecuado para dar rienda suelta al desplazamiento de la gente, ni tampoco a los aforos. El sistema de salud está colapsado y no al 100%, sino que al 300%. Que no lo quieran admitir es una falta de responsabilidad tremenda, porque el Estado está incumpliendo su deber de velar por la integridad de la gente”, afirmó.

Además, la dirigenta agregó que “el peor de los escenarios de la pandemia llegó, ya no quedan camas en la región Metropolitana y en varias regiones más. Ya no tenemos como atender ninguna patología que requiera hospitalización”.

Durante esta jornada, se reportaron 5.369 nuevos contagios de covid-19 en el país, llegando a un total de 44.757 casos activos, es decir, en condiciones de transmitir la enfermedad a otras personas.

Por otra parte, 3.279 personas se encuentran internadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) producto del coronavirus. De éstas, más de un 85% requiere de ventilación mecánica.

“Le pedimos al Presidente de la República y al ministro cambiar las políticas públicas, porque está comprobado que no sirven, y retirar el Pase de Movilidad para poder reducir el número de contagios. De lo contrario, no habrá cómo detener los fallecimientos”, cerró la presidenta de la Fenats.