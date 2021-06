En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, un auditor de La Radio, Marco Marín denunció que en octubre del 2020 envió un paquete desde Londres hacia Chile, el que nunca llegó.

Se trata de un IPhone 11 que fue enviado a través de Correos Chile, empresa que le dijo que lo indemnizará con $31 mil, sin embargo, Marco manifiesta que es una injusticia por un producto que cuesta más de $700 mil.

“Me dijeron que el caso está cerrado, que ellos me iban a indemnizar con esa cantidad de dinero y me quisieron decir que no moleste más (…) Me doy por vencido, Correos de Chile me ganó no se puede hacer nada. Es absurdo que se estén robando las cosas”, indicó el afectado.

Por su parte, la empresa le respondió que “su caso fue revisado y se acordó pagar la indemnización correspondiente al servicio contratado, que en este caso corresponde a $31.118. Para hacer efectivo este pago se requiere enviar firmado el documento adjunto (Formulario Pago y Finiquito), y en caso de querer ceder los derechos a alguien en Chile, es necesario también enviar firmado el segundo adjunto”.

“No hay nada. La central me dijo que la encomienda estaba en una sucursal de Viña del Mar, después que salía a reparto (…) luego de tres veces más dieron aviso de que el paquete se había perdido (…) Es difícil decirlo, pero ellos están acostumbrados a robar”, agregó Marco Marín.

Luego de que la entrevista en Radio Bío Bío, Correos de Chile emitió un nuevo comunicado con respecto al caso. “Al momento de comprar en el exterior o de enviar algo desde otro país, hay que asegurarse de entregar el valor correcto del envío y de exigir conocer las condiciones de despacho al contratar el servicio dado a que existen distintos tipos con distintas coberturas. En este caso el servicio contratado solo cubre la indemnización del servicio y no por el costo del producto contratado”, aclaró la empresa.

Escucha la entrevista realizada por Julio César Rodríguez