Para nadie es un misterio que el Ministerio Público tiene “fichados” a los jueces de garantía que resuelven en contra de sus intereses. Muchos perseguidores reconocen en sordina que conocen anticipadamente cuál es la resolución que adoptarán para tal o cual caso. Les llaman “garantistas”, porque a juicio de los perseguidores aplican “estándares imposibles” de cumplir o bien aplican doctrina de DDHH impidiendo la acción penal. Una audiencia en el contexto del estallido social ocurrida en Talca, llegó al máximo tribunal. Un magistrado reflexionó sobre violaciones de los derechos fundamentales y los traumas oculares provocados por Carabineros y declaró ilegal una detención por falta de evidencias. El hecho desató la cólera del organismo perseguidor maulino y Carabineros. Ambas instituciones recurrieron a la Corte de Talca y lograron sancionar al juez. De seguro estaban felices, pero los ministros que habitan el segundo piso del palacio de tribunales dieron un carpetazo. Estimaron que la judicatura no puede mirar para el lado cuando los agentes del Estado se extralimitan. Sin declamarlo, le pidió a Jorge Abbott que aplique las medidas pertinentes al fiscal que no solo usó un tono “desmedido e inaceptable, sino que pasó por alto las normas del respeto a quien está en el estrado. Aquí, los registros de audio para sacar conclusiones.

La Corte Suprema montó en cólera judicial y estimó que el fiscal de Talca, Víctor Vidal de la Fuente Bastías, le faltó el respeto de manera “descomedida e inaceptable” al magistrado de garantía Víctor Rojas. Este último, antes de declarar ilegal la detención de un estudiante -en diciembre de 2019-, realizó una reflexión sobre la violación de derechos humanos mientras acaecía el estallido social. Entre otros aspectos, aludió a los traumas oculares provocados por Carabineros.

Por lo anterior, envió los antecedentes al jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, para que adopte las medidas pertinentes, de acuerdo al fallo administrativo-disciplinario, emitido por el Pleno del máximo tribunal a fines de abril.

Al mismo tiempo, rechazó un segundo reclamo formulado por el entonces general de zona de Carabineros, Héctor Salazar Martínez, en contra del mismo juez, porque a juicio del uniformado afectó la imagen de la policía. Lo anterior, porque el imputado denunció que los efectivos le apretaron los testículos durante la detención. La invocación procesal es que la institución verde oliva no tenía “legitimación activa” para interponer una queja disciplinaria, ni menos recurrir contra la resolución.

De esta manera, los ministros -en relación a los dos hechos- revocaron una sanción impuesta a Rojas por la Corte de Apelaciones de Talca y apoyó que reflexionara sobre los estándares nacionales e internacionales sobre el respeto que los agentes del Estado deben tener con los derechos fundamentales de las personas, en cualquier contexto del que se trate.

Los hechos en que basó la Suprema quedaron en los registros digitales de la audiencia que se llevó a cabo apenas transcurridas dos semanas del inicio de las protestas de 2019, revelados por el sitio www.enestrado.com.

En el primer audio, Vidal de la Fuente, pierde el control y alza la voz: “¡Magistrado, le estoy pidiendo que se inhiba, porque usted está actuando prejuiciadamente (…) con este tipo de causas!”.

Pregunta y respuesta

Las palabras del fiscal y las respuestas del magistrado después de su alocución -y que nunca perdió el control-, siguen así.

Fiscal: Sí magistrado, voy a solicitar una rectificación, complementación o enmienda de la resolución dictada por su señoría. Entendiendo que ella no tiene plazo, puede ser incluso verbalmente en la audiencia a fin de que su señoría pueda complementar que todo lo expresado sobre la vulneración de derechos humanos. ¿Qué relación guarda con esta causa? ¡Ninguna! ¡En esta causa al imputado no se le han vulnerado los derechos, no fue golpeado, no tiene ninguna lesión, por lo tanto toda la atribución dogmática, teórica que su señoría habla en relación con la violación de los Derechos Humanos…!

Juez: ¿Está reponiendo?

Fiscal: ¡No señoría! (Estoy) pidiendo que su señoría rectifique, aclare, complemente o enmiende, porque no es reposición lo que estoy haciendo, a fin de que su señoría pueda indicar qué relación tiene…!

Juez: Es el contexto en el que se están dando estas manifestaciones del estallido social.

Fiscal: ¡Magistrado! ¡Eso no tiene nada que ver con esta causa!

Juez: Sí, absolutamente.

Fiscal: ¡Nada que ver con esta causa! ¡Este imputado no tiene ninguna lesión! ¡Es más, se está riendo en la audiencia de lo que estamos discutiendo! ¡Qué seriedad le atribuye este imputado a esta audiencia! ¡No tiene ninguna lesión! ¡Ninguna! ¡No fue maltratado!! (…) ¿Qué tiene que ver lo acontecido con este imputado en relación con su señoría hace, que no es más que absolutamente (…) una actitud prejuiciada de su señoría para resolver este tipo de casos? ¡Le voy a pedir a usted su señoría tenga la gentileza de inhibirse de conocer las restantes causas porque su señoría tiene una actitud prejuiciada para resolver! ¡está actuando sobre la base de un prejuicio que no se atañe! ¡Le estoy indicando a este tribunal…!

Juez: Estoy hablando normativamente.

Fiscal: ¡No señoría! ¡Está actuando prejuiciadamente (…)!

Juez: No. No me voy a inhabilitar.

Fiscal: ¡Este imputado fue sorprendido por Carabineros y su señoría dice que no hay ningún antecedente!

Juez: Señor, no hay ningún antecedente.

Fiscal: ¡Es que si su señoría no los quiere ver, malamente podemos explicar que hay antecedentes porque usted (…) está actuando con un prejuicio político respecto de lo que tiene que resolver en esta audiencia!

Juez: Abogado. Estoy hablando solamente de normas.

Fiscal: ¡Qué lesión tiene este imputado!

Juez: Estoy hablando solamente de normas.

Fiscal: ¡Qué lesión tiene este imputado¡ ¡Quién lo agredió!

Juez: Lo llamo al orden.

Fiscal: ¿Quién lo agredió?

Juez: Lo llamo al orden señor fiscal.

Fiscal: ¡Es que es fácil llamar al orden cuando su señoría tiene la potestad de decir lo que estime pertinente sin que nadie diga nada!

Juez: Para eso me pagan.

Fiscal: ¡Sí, para eso le pegan! ¡Para que resuelva en conformidad a derecho! ¡Y usted no lo está haciendo!

Juez: Para respetar la Constitución y las leyes. Me está faltando el respeto señor fiscal.

Fiscal: ¡No señoría! ¡Le estoy pidiendo que se ajuste al mérito de la causa! ¡Y en esta causa qué falta de respeto a los derechos fundamentales de este imputado estamos hablando!

Juez: Señor, me está faltando el respeto.

Fiscal: ¡No su señoría! ¡Le estoy pidiendo que se inhiba! ¡Usted está actuando prejuiciadamente!

Juez: Estoy hablando normativamente. Haga lo que tenga que hacer señor fiscal.

Fiscal: ¡Le pido señor fiscal…!

Juez: No me voy a inhibir.

Fiscal: Magistrado usted sabe perfectamente que no es apelable esta resolución.

Juez: Proceda conforme a derecho (…) puede formalizar perfectamente.

Fiscal: ¡Sí, claro! ¡Con una declaración (debe decir detención) que usted declaró antojadizamente de manera arbitraria…!

Juez: Me está faltando el respeto señor fiscal.

Fiscal: ¡Magistrado, de manera (sic) decirle que usted actuó arbitrariamente no es una falta de respeto!

Juez: Están siendo todos testigos de su falta de respeto.

Fiscal: ¿Decir que usted es arbitrario su señoría?

Juez: ¡Si, poh! Absolutamente.

Fiscal: ¿Decirle que usted es arbitrario lo que está resolviendo? ¿Que está actuando con un recurso político?

Juez: Proceda a formalizar, señor fiscal.

Fiscal: ¡No me ordene señoría, porque formalizar es una facultad mía!

Juez: Haga lo que tenga que hacer conforme a derecho.

Durante el control legal, el estudiante denunció que cuando fue detenido los agentes policiales le apretaron los testículos.

Al respecto indicó: “No podemos combatir el desorden con delincuencia (…) todo (debe ser) con respeto a las normas legales”.

“(…) un llamado que nos hizo el presidente de la excelentísima Corte Suprema (…) nosotros somos una institución jerarquizada, a proteger los derechos de las personas, no podemos ser un Poder Judicial que mira para el otro lado , entonces también le voy a pedir que esta denuncia la formula a los organismos respectivos, puede ser Amnistía Internacional (…) puede ser Instituto Nacional de Derechos Humanos, Human Right Watch que actualmente están en Chile (…) es grave delicado (…) no podemos soportar y hacernos los lesos (…) , también va a ser preocupación suya hacer esta denuncia, para que vaya quedando constancia (…) no se puede combatir la delincuencia con delincuencia”, esgrimió.

La referencia indirecta provocó la ira de Carabineros que recurrió al tribunal de alzada maulino que le aplicó una sanción al juez que fue revocada por la Suprema.

Terminada la reyerta verbal y bajando el tono, el fiscal hizo lo propio e imputó el delito de desórdenes públicos al estudiante de derecho.

En otra audiencia -también por desórdenes públicos y antes de discutirse la legalidad de la detención- el fiscal le indicó a la autoridad judicial que se inhibiera, porque su criterio para resolver era contrario a los intereses del Ministerio Público.

“(…) en el mismo contexto, su señoría, ya ha resuelto sobre la inexistencia del tipo penal (…) en su resolución anterior ha manifestado que acciones de esta naturaleza, y con las exigencias basado en la literatura doctrinaria a la cual he aludido, que es la de Alex Van Venzel, que se trata además de un informe en derecho de la Defensoría Penal Pública (…) ha manifestado de que tales conductas no constituyen los delitos (…) de desórdenes públicos”, dijo el perseguidor penal.

Y agregó: “En ese sentido, creemos que usted ha emitido pronunciamiento previo, respecto de las referidas conductas que lo inhabilitan para resolver sobre las medidas cautelares señaladas. En ese contexto su señoría voy a solicitar se fije, a fin de que (…) ya sabemos el resultado de esta resolución y sin salir a incidentar esta inhabilitación, que a mi juicio lo perjudica para resolver objetivamente el resultado de esta audiencia, se fije una audiencia para medidas cautelares (…) a fin de debatir con un juez no inhabilitado la procedencia de estas medidas cautelares”.

El juez le responde: ¿Cuál es el fundamento legal de su inhabilitación?

Fiscal: Básicamente que su señoría ha emitido pronunciamiento previo respecto de la procedencia del delito y en consecuencia esta parte (…) se trata de una trata de una decisión doctrinaria que no tiene relación, su señoría, con el hecho mismo producto de la imputación, por tanto este Ministerio Público se ve impedido de fundar adecuadamente cualquier medida cautelar, en cualquiera de las situaciones de desórdenes públicos (…) Es ese sentido usted su señoría usted ha adelantado pronunciamiento, porque es un un pronunciamiento general (…) por lo tanto afecta a todas las causas por desórdenes públicos, porque ninguna sería procedente a medidas cautelares (…).

A renglón seguido intervino la abogada de la Defensoría. “No estoy de acuerdo, su señoría”, dijo.

“En un contexto general yo tendría que inhabilitar muchas veces a los magistrados, porque ya sé lo que van a resolver, porque han resuelto un millón de veces y yo he estado en un millón de audiencias de control de detención donde se han debatido cautelares (…) obviamente se analizan los contextos (…) hay jueces que estiman que para determinados delitos tienen que concurrir determinados requisitos, pero en base a los hechos que se van determinando en cada causa (…) sea el delito desórdenes públicos, de robo, homicidio (…) ”

A diferencia de lo sostenido por el fiscal del caso, el juez declaró legal la detención y aplicó la medida cautelar de firma en la comisaría más cercana a su domicilio, pero escuchó al mismo tiempo que denunció violencia policial.

