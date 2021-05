Este miércoles, las aseguradores Consorcio y Confuturo presentaron acciones legales, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por los retiros anticipados de rentas vitalicias. De esta forma, se suman a otras compañías como Bice Vida, Penta Vida y 7 Lifes Seguros, que también habían tomado estas medidas.

A través de hechos esenciales, enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ambas entidades informaron que presentaron recursos de protección para que el Estado se haga cargo del anticipo de estos montos.

En el caso de Consorcio, la acción legal se presentó en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, el Senado y la Cámara de Diputados.

“El recurso de protección solicita a los tribunales superiores de justicia restablecer el imperio del derecho y los límites de la soberanía, ordenando al Estado solventar los pagos efectuados y por efectuar que deba hacer la compañía a los pensionados y beneficiarios de rentas vitalicias en virtud del acto impugnado, lo que a su vez evitaría que nuestros clientes, los pensionados, sufran una afectación inmediata en sus pensiones futuras”, dicen.

En cuanto a Confuturo, aseguran que “los actos de los concurridos transgreden los límites del ejercicio de la soberanía que la Constitución y los tratados internacionales vigentes establecen para todos los poderes y órganos del Estado”.

Cabe recordar que este tema incluso escaló a límites internacionales, cuando la aseguradora Ohio National informó la activación del mecanismo de resolución de controversias del Trato de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, por el anticipo de rentas vitalicias.

Sobre estos recursos, el diputado Jorge Alessandri (UDI) señala que “expusimos varias veces en la Cámara que retirar plata de los fondos de pensiones, que son del trabajador, no era lo mismo que la renta vitalicia, porque ahí era un contrato de seguro. Tú no puedes pedir que te devuelvan la plata del seguro del auto porque no chocaste en un año. El riesgo lo asume la compañía, pero la plata deja de ser tuya”.

En la misma línea, el parlamentario Guillermo Ramírez (UDI), dijo que “a los diputados que presentaron este proyecto, y a los que lo apoyaron, se les advirtió que esto atentaba contra todas las normas internacionales, contra la Constitución y contra la ley (…) Ésta es la crónica de un desastre anunciado”.

Por el contrario, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) considera que “es absolutamente impresentable lo que han planteado algunas aseguradoras (…) Lo que va a ocurrir es que nadie hoy día va a querer pensionarse con rentas vitalicias, así que yo espero que ojalá tengan un sentido de entender lo que está pasando hoy día en tiempos de pandemia”, sostuvo la diputada.

Anticipo de renta vitalicias

Desde el lunes 3 de mayo y hasta el 28 de abril de 2022, los pensionados bajo el sistema de renta vitalicia pueden solicitar un anticipo de manera voluntaria, completando un formulario en el sitio web de su respectiva aseguradora.

En el formulario de solicitud se le requerirá al beneficiario la siguiente información: nombre completo, número de cédula de identidad y serie o número de documento, domicilio completo, teléfono y correo electrónico.

Las compañías serán las encargadas de informar a cada pensionado que solicite su anticipo, las opciones de porcentajes de retiro y la reducción de pensión asociada a cada alternativa, aseguró la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).

El pensionado podrá optar por anticipar “entre un 1% y un 10% de la reserva técnica que tiene la compañía, con un tope de UF 150″.