El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró este domingo que su partido “ya cumplió su ciclo vital”, y que es necesario buscar un nuevo instrumento que lo reemplace, que agrupe a personas de la izquierda democrática y verde.



“Creo que el PPD ya cumplió su ciclo vital y es hora de superarlo como instrumento político y por eso me empeñaré en impulsar la creación de un referente amplio, de izquierda democrática y verde que pueda agrupar a fuerzas políticas y a muchos independientes. Este es un proyecto muchas veces postergado, no es primera vez que hablamos de esto, pero creo que ya llegó su hora y me voy a empeñar en impulsar este proyecto unitario que supere al PPD”, comentó en entrevista con La Tercera.

Las palabras de Muñoz se dan luego de que el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), declinaran la incorporación del Partido Socialista (PS) a una primaria ampliada de la izquierda, por su alianza con el PPD.

“La descalificación no fue solo contra el PPD, fue contra el PS, contra la DC, todos los que participaron en gobiernos pasados. Ahora, nunca hubo problemas en estar juntos a los supuestos neoliberales con ministros y subsecretarios comunistas durante el gobierno de la Nueva Mayoría y nunca tuvieron problemas en negociar conmigo embajadores y agregadurías para militantes del PC”, sostuvo.

Sobre unirse el PPD con el PS, Muñoz descarta esta idea e indica que debe ser más amplio, para incorporar a independientes y personas que no se sienten identificadas con los partidos políticos y pone de ejemplo el Frente Amplio de Uruguay.

“Tiene que ser mucho más amplio. Agrupar a fuerzas políticas, pero atraer a independientes, atraer a personas que no se sienten identificadas con los partidos. Puede parecerse a lo que es el Frente Amplio de Uruguay donde hay partidos que lo componen, pero también independientes que no necesariamente deben pasar a través de los partidos políticos para ser parte de ese conglomerado”, expone.

“A mí me anima mucho decir que el PPD ya cumplió el ciclo vital, ahora hay que ir a algo distinto. Un nuevo referente que aprenda de sus errores y sea humilde al cambio profundo de la sociedad”, añade.