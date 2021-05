En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, relató el “acto fallido” en las primarias presidenciales.

En la instancia, Girardi comentó que “todos tenemos responsabilidades, Chile tuvo la oportunidad para poder cambiar (…) Ayer estuvimos cerca de haber logrado una amplia unidad de la oposición que es parte de la demanda de los ciudadanos a los políticos. Eso debilita la posibilidad de cambiar Chile”.

En tanto, se refirió ante la candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez. “En el fondo, en el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) hubo un cierto temor de que Paula Narváez por el hecho de ser mujer, por tener el apoyo del PS y PPD (…) Yo creo que Paula Narváez, por ser mujer, y porque Daniel Jadue y Gabriel Boric son hombres, sintieron que al ser una mujer tiene una relevancia particular y la dejaron fuera. La escusa fue que no querían al PPD porque era distinto. Tuvieron una lista de exclusión y patriarcal, y discriminaron a Paula por ser mujer“.

También explicó que durante la jornada de ayer, minutos antes de tomar una decisión concreta, discutieron sobre ponerse a disposición de ir a una primaria presidencial con el FA, PC, PS y la DC para participar de manera amplia. “Heraldo Muñoz se retiro porque fue generoso y dijo ‘Paula es mejor que yo para ir a una primaria con Jadue y Boric’ (…) como a las 18:00 nos llaman del PC que Jadue (nos) había vetado para la primaria. No querían unidad”.

Ante la sitaución el diputado por el PPD soslayó que, “no se logró porque no hubo voluntad, mi idea era que tuviéramos un candidato y una candidata y que fuéramos a la primera vuelta. No se logró, pero estuve disponible a que si no se lograba, bueno viéramos la forma para hacer la mismo que hicimos para derrotar a Pinochet”.

Ante la consulta de si es que el partido erró en no tomar la invitación del PC y el FA en vez de seguir el camino solos. Girardi acotó que “yo creí que el PC hacía el llamado a la unidad, que era verdadero y no una bengala o política electoral. Creí que era serio y había voluntad (…) Quería unidad, pero no todo el FA”.

Finalmente, el diputado manifestó que, “yo no estoy pensando en un cálculo electoral, lo que yo digo es que si se quiere derrotar a la derecha no se puede hacer sin unidad. Si hemos perdido elecciones es porque no hemos tenido unidad (…) tengo grandes diferencias con el partido, pero si gana Daniel Jadue la primera vuelta voy a votar por él en la segunda“.

La jornada de este jueves, la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, acusó “bullying” por parte del Partido Socialista y el PDD, quienes la habrían vetado para una eventual primaria. Sobre la situación, el entrevistado reconoció que “es un tema interno de la DC, y yo no voy a involucrarme (…) con la DC hemos tenido diferencia y visiones conjuntas, con Yasna tuvimos muchas cercanías, en general es una persona del sector progresista de la DC. No hemos vetado a candidatos de la DC”.

Escucha la entrevista realizada por Julio César Rodríguez