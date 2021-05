La candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, realizó un duro emplazamiento a su par del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, asegurando que se asustó por los apoyos que recibió durante la última jornada.

“La candidata soy yo, no es Heraldo Muñoz ni Pablo Vidal. Daniel Jadue se asustó, pero lo que hace quien ejerce una autoridad vertical, tradicional y patriarcal es usar otros argumentos para esconder el miedo. Se asustó de los apoyos que yo estaba recibiendo y por eso lo mejor es usar un subterfugio”, comentó Narváez en entrevista con radio Universo.

La exvocera de Gobierno apuntó directamente al Partido Comunista (PC) y Jadue como los causantes de que el PS-PPD no se sumaran a la primaria con los partidos de Apruebo Dignidad.

“Es falso que siempre estuvo el veto al PPD. A nadie le gusta que lo engañen, que le mientan y así no se puede construir política en serio. No estoy para construir política con personas con doble discurso, y he tenido el mismo discurso en lo público y lo privado. Es muy lamentable, preocupante, lo que ellos señalan, su discurso no es sincero. Daniel Jadue fue el que se negó a incluir el apoyo del PPD”, indicó.

Respecto a Boric, Narváez sostuvo que el candidato de Convergencia Social le aseguró que no vetaría a nadie y que él intentaría corregir cualquier situación anómala.

“Él me dijo que no había veto a nadie, es más, durante la tarde, cuando esto sucede y el PS cumple, va a RD a reunirse con ellos y es avisado por CS, partido de Boric, que no aceptan al PR ni al PPD, Boric me dice voy a arreglar esto, no estoy por ningún veto”, destacó.

Finalmente, Narváez explicó que tiene un “camino difícil” y que durante la jornada de ayer fueron “engañados”, pero que al “PS no se le humilla”.

“Recorreré Chile para ganarme la confianza de los chilenos, sé que es un camino difícil, pero eso haré. Comprendo la molestia de la ciudadanía, yo estoy muy molesta también. Tenemos que explicar todo lo que sea necesario lo que ha sucedido. Desde nuestro punto de vista, nos han engañado, al PS no se le humilla como se hizo”, explicó.