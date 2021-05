Durante este miércoles los partidos de Chile Vamos inscribieron a sus candidatos presidenciables de cara a las primarias de la coalición, donde participarán Ignacio Briones (Evópoli); Mario Desbordes (candidato por Renovación Nacional y el Partido Regionalista Independiente); Joaquín Lavín (Unión Demócrata Independiente); y el independiente de centro derecha, Sebastián Sichel. En la instancia, la diputada y secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, se refirió al proceso, como también a los comicios del fin de semana donde su sector perdió varios municipios y no alcanzó el tercio de constituyentes que necesitaba para obtener poder de veto.

En ese sentido, Hoffmann indicó que “este es un minuto para los partidos de Chile Vamos, que hemos hecho un esfuerzo muy grande por la unidad nuevamente, en llevar cuatro candidatos, tres militantes y un independiente”.

“El porrazo del fin de semana fue grande y fue duro, y eso hay que asumirlo, asumir nuestra responsabilidad y también la responsabilidad que ha tenido el Gobierno. Yo creo que el ninguneo permanente a la clase media también nos pasó la cuenta”, sostuvo.

Asimismo, se cuestionó: “¿Por qué nosotros estamos convencidos de que tenía que ser él (Joaquín Lavín) el candidato y enfrentar esta primaria?, porque desde mi punto de vista no existe una persona en Chile que sepa leer mejor los dolores de la clase media, todo lo que significa la integración social y es por eso que esperamos que en esta primaria podamos despegarnos, conectarnos, sintonizar”.

Agregó que Chile Vamos debe entender el contexto actual, señalando que Lavín “aspira a abrirse no solamente al sector de derecha, sino que al centro social, que está esperando respuestas que yo creo que la izquierda no las puede entregar”.

Consultada sobre la exclusión de Evelyn Matthei de las primarias, Hoffmann señaló que “la alcaldesa Matthei ha sido muy generosa. No nos atreveríamos a pedirle nada más tampoco, y estoy segura que ella entiende la responsabilidad que significa esto para Chile, de que no llegue no solamente un comunista a la presidencia, sino que ella se va a sumar. Hoy está priorizando obviamente su alcaldía y no tengo ninguna duda de que se va a sumar en estas campañas”.

“Aquí si alguien cree que son los partidos solamente los que son capaces de imponer los candidatos, yo creo que eso no es así, y se entiende perfectamente que Evelyn esté hoy en una etapa de reflexión y en una etapa donde esté priorizando su municipalidad, pero no tengo ninguna duda de que se va a sumar”, adujo.

Además, la prensa le preguntó si existirá libertad de acción en los partidos, emplazamiento que ha sido planteado en reiteradas ocasiones por el precandidato independiente Sebastián Sichel. Ante esto, Hoffmann indicó que “siempre ha habido libertad de acción en los partidos. Nadie puede obligar a nadie a votar por nadie, pero el problema no es ese, el problema es quién tiene los votos”, agregando que no se sancionará a quienes apoyen a candidatos de otros partidos.

“Tuvimos hoy una reunión en Renovación Nacional para coordinar esta inscripción con los representantes de cada partido y con el sorteo —una reunión muy simple de juntas de papeles, de cosas más burocráticas—, y un sorteo del número de cómo se van a inscribir los candidatos, y tuvimos la suerte de que Joaquín saliera primero en ese sorteo”, declaró.

En esa línea, dijo que como coalición tienen claro “que para ser gobierno no necesitamos solamente un sector. Ni un partido político, ni un sector político es mayoría, y por lo tanto los esfuerzos tienen que ser por integrar a ese centro social”.

Finalmente, dijo que, pese a que esta candidatura es de un sector político, el discurso de de la UDI “y estoy segura que también el discurso de Joaquín Lavín, es hablarle a la clase media donde él ha sabido sintonizar, donde realmente podamos tener un país donde todos se integren, que nadie se quede atrás, y ese es el desafío que tenemos en esta primaria, no solamente hablarle a ese X% de derecha, sino que a personas que están esperando, que tienen confianza en esta moderación, en esta renovación con cambios, pero principalmente en paz en este proceso”.