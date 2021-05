A las 08:00 horas de este sábado 15 de mayo, se dará inicio a uno de los procesos electorales más trascendentales de los últimos 30 años en Chile. Los comicios, que esta vez se realizarán en dos días producto de la emergencia sanitaria, permitirán escoger a alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes.

Las mega elecciones de este fin de semana pondrán a prueba a los votantes, tanto en la elección de sus candidatos como en doblar las papeletas. En algunas zonas, las cédulas superan los cien candidatos, por lo que se requiere contar con la mayor información posible para tomar una buena decisión.

En este contexto, surgió una denuncia por parte del diario El Observador, emplazado en la comuna de Quillota y que circula por toda la región de Valparaíso, a excepción de San Antonio y Casablanca.

Desde el plebiscito de 1988, este medio publica los facsímiles de votos en cada elección para que los habitantes de las zonas que abarca, sobre todo en las provincias de Quillota, Los Andes, Marga Marga, Petorca y San Felipe, conozcan a sus candidatos.

Sin embargo, para el proceso que se avecina, acusan que el Servicio Electoral (Servel) no quiso dar a conocer esta información a través del periódico. En cambio, optó por difundir las papeletas de las 15 comunas que integran las provincias de Los Andes, Petorca y San Felipe en El Mercurio de Valparaíso, medio que no circularía por ninguno de estos lugares.

“Los votos debieran publicarse en el medio de mayor circulación para que lleguen al mayor número de ciudadanos. Servel, en forma arbitraria, no consideró a El Observador, que es sin lugar a dudas, el que tiene mayor cobertura y circulación en la zona interior de la región”, sostiene Roberto Silva Bijit, presidente del diario afectado, en una carta enviada a BioBioChile.

Además, agrega que “esto significa que hay de por medio una importante cantidad de dinero que se ha perdido y que no se ha distribuido como corresponde. La asignación de recursos que destina Servel en la publicación de los votos los ha concentrado en un solo medio, por razones muy extrañas, y no los ha repartido como corresponde”.

El Artículo 80 de la Ley 18.556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, señala que “las publicaciones que deban efectuarse en periódicos, se harán en alguno que, a juicio del director del Servicio Electoral, tenga amplia difusión en la localidad respectiva, y si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran”.

Al respecto, el timonel de El Observador comenta que “en esta disputa, creemos que lo lógico es que se haga cumplir la ley, que se publique en un medio que circule. No tiene sentido que el Servel publique un aviso donde la gente no lo va a ver, no van a ver el voto, sencillamente porque el diario lo llega”.

Páginas que no se leen

Para comprobar que El Mercurio de Valparaíso no llega a las provincias de Los Andes, Petorca y San Felipe, Roberto Silva levantó actas en notarías de las respectivas capitales de estas áreas.

En el caso de Los Andes, capital de la provincia del mismo nombre, la notaria Marta Rivas Schultz constató que dos quioscos de la zona céntrica no distribuían este periódico.

“Me constituí en el quiosco denominado en la zona como ‘Quiosco Robledo’, donde la persona que atendía me informó que vende al público el Diario El Observador los días martes y viernes de cada semana. La misma diligencia realicé en el ‘Quisco Ardiles’, ubicado en la calle Esmeralda esquina Rancagua, donde la encargada me indicó lo mismo, la venta del Diario El Observador se hace el día martes y el día viernes de cada semana”, dice el acta.

Por el contrario, el documento menciona que “ambas personas me indicaron que a ninguno de estos quioscos llega el diario El Mercurio de Valparaíso”.

Al respecto, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, consignó que “también es cierto que la gente se informa de otro tipo de redes, pero perjudica a las personas que no. Es una mala señal del centralismo dentro del centralismo regional que siempre se discute acá. Hubiese sido mejor haber utilizado otros medios locales con mayor circulación territorial”.

En La Ligua, capital provincial de Petorca, el notario Vicente Sánchez Cuesta realizó las mismas diligencias en tres puntos de venta. Al entrevistar a sus dueños, quienes llevan trabajando entre 16 y 40 años en el rubro, estos afirmaron que “no recibo ni distribuyo ni vendo el periódico ‘El Mercurio de Valparaíso’, porque no llega a La Ligua”.

“Aquí lo que reclamamos es el derecho que tiene el elector de ver el voto antes de votar. Para eso la ley le fijó al Servel la responsabilidad de publicar los votos, de hacerlos los más público posibles. En este caso, la confusión que va a tener el elector frente a los grandes votos, con 60 o 70 nombres, va a generar un problema”, asevera el presidente de El Observador con respecto a estas diligencias notariales.

Patricio Aliaga, alcalde de Cabildo, comuna de la provincia de Petorca, aseguró que “la gente debió haber estado bien informada, y los facsímiles contribuyen a eso, pero no llegaron acá, por lo que creo que habrá una confusión enorme al momento de ir a votar”.

Dardos desde el Congreso

Estos reclamos no sólo llegaron al Servel, sino que también hicieron eco en el Congreso. Una serie de parlamentarios de la región de Valparaíso lamentaron la marginación del diario El Observador en cuanto a la publicación de los facsímiles de votos y expresaron que los principales afectados serán los votantes.

“Esto atenta contra la democracia en los medios de comunicación y también es una manifestación de la concentración de la información en las propiedades más grandes de los medios de comunicación, lo que nos parece que es poco democrático”, expresó el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social.

Por su parte, Camila Flores, de Renovación Nacional, dijo que “me parece que es una arbitrariedad e ilegalidad que ha cometido (el Servel), al no publicar de acuerdo a la norma (…) Evidentemente acá hay una responsabilidad que tiene el jefe superior del servicio, que es el presidente del Servel, pero seguramente pueden existir otras responsabilidades más”.

Asimismo, algunos congresistas apuntaron contra el Servel por perpetuar el centralismo de la información a favor de las capitales regionales, lo que podría afectar al momento de acudir a las urnas.

“Es parte del centralismo de nuestro país. Lamento está mala decisión que afectará la información que deben disponer los electores con miras a las elecciones más importantes de los últimos años. Espero que esta decisión sea corregida”, señaló el diputado Francisco Chahuán (RN).

Finalmente, Carolina Marzán (PPD), manifestó que “la idea de circulación regional debe estar, en sí, revestida de una lógica descentralizadora, sobre todo ante una elección tan importante como la que enfrentamos. Lo que se debe propiciar aquí, independiente del medio, es que se logre el mayor acceso posible al facsímil de votación”.

Pese a las consultas realizadas por BioBioChile al Servicio Electoral (Servel), hasta el cierre de esta nota aún no han respondido.