Durante la revisión del proyecto que busca postergar las elecciones de abril, por parte de las comisiones de Gobierno Interior y de Constitución de la Cámara de Diputados, se vivió un tenso cruce entre la presidenta de la primera mesa de trabajo, Andrea Parra (PPD), y el ministro de Salud, Enrique Paris.

En un instante de la sesión, el secretario de Estado anunció que debía retirarse y que dejaría a cargo al asesor legislativo del ministerio, quien tomaría nota de las preguntas que tuvieran los parlamentarios e invitados presentes. En cuanto a las respuestas a estas inquietudes, Paris indicó que “se las vamos a hacer llegar por escrito, presidenta, si es que me lo permite”.

En respuesta a este requerimiento, la diputada Andrea Parra, quien lidera la comisión de Gobierno Interior, criticó la actitud del expresidente del Colegio Médico. “El Ejecutivo no le toma el peso a presentar un proyecto como éste y a las decisiones legislativas”, sostuvo.

Además, Parra hizo alusión a la ausencia de los ministros de Interior y Segpres en la reunión. “Lo dejaron solo. Todos los ministros arrancaron y hoy día no tenemos al Ejecutivo presente”, dijo.

La parlamentaria del Partido por la Democracia agregó que “aquí hay un esfuerzo conjunto de ambas comisiones y de quienes han sido invitados. Esperamos más responsabilidad, más seriedad y menos improvisación del Gobierno”.

Ante esto, el ministro Paris respondió diciendo que “si usted me pide que me quede, yo me voy a quedar” y agregó que “yo le estaba preguntando a usted que opinaba si me podía retirar.

Recordar que esta iniciativa busca modificar la fecha de las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y constituyentes para los próximos 15 y 16 de mayo. Uno de los argumentos del Ejecutivo fue la alta cifra de contagios que se registran actualmente en el país.