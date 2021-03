“Debemos ser muy firmes, muy claros, muy categóricos, y salir a golpear con todo al gobierno”. En esos términos, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, apuntó contra La Moneda en una audio compartido mediante un grupo de WhatsApp y que fue ampliamente difundido durante el sábado.

En particular, expresó su rechazo a la idea que asoma y preocupa a todo el espectro político: la inminente suspensión de las elecciones del 10 y 11 de abril, donde -hasta ahora- está definido se elijan constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales.

La idea comenzó a tomar más fuerza ayer sábado, cuando el Consejo Asesor Covid-19 recomendó en forma unánime postergar los comicios a raíz de la grave situación sanitaria. Y si bien, en público, la mayoría se ha mostrado abierto a acatar lo que recomienden los expertos, es evidente que internamente preocupan las complejidades que provocaría un aplazamiento.

“Me acaba de llamar el ministro de Salud, después de que yo había hablado en la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia, (Juan José Ossa, donde él) me dijo que ellos no tenían ninguna intención de suspender las elecciones, que estaban en contra. Me acaba de llamar el ministro de Salud para avisar que el Consejo Asesor había aprobado pedir la postergación y que la decisión ahora la tiene que tomar el Presidente de la República. Y yo, sinceramente, me fui en la dura”, advierte el timonel DC al comienzo de su polémico audio, al que accedió Radio Bío Bío.

Acto seguido, acusó motivaciones más allá de lo estrictamente sanitario: “Le dije que aquí, a mi juicio, lo que el gobierno estaba haciendo era sabotear el proceso constituyente. Que es tanta la enorme cantidad de problemas jurídicos que se va a generar, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a extender la campaña, vamos a suspender la campaña, va a haber que sacar los letreros que están, poner los letreros? ¿Qué pasa con toda la propaganda, con todos los gastos que se hicieron, con créditos contra devolución del Servel? ¿Qué va a pasar con eso? Porque se extienden los plazos. ¿Cuál es un plazo certero para poder realizar las elecciones? ¿Qué pasa con los alcaldes que están suspendidos? Bueno, ¿qué pasa con los gastos electorales? ¿Se van a poder seguir realizando gastos electorales? Ninguna de esas cosas está resuelta, ninguna de todos los aspectos jurídicos gigantescos”, señaló.

“Además, se va a hacer entrado en invierno, donde en comunas cordilleranas vamos a estar… aquí en la región de La Araucanía, en Lonquimay, ya en mayo vamos a tener un metro y medio de nieve. Entonces, sinceramente, aquí lo que están haciendo es sabotear el proceso constituyente. Y eso es lo que yo le dije (al ministro de Salud): que el gobierno, al no tomar las medidas oportunas, hizo que llegara este peak de la segunda ola justo en la época de las elecciones para sabotear el proceso constituyente. Y hay que responsabilizar al gobierno de no tomar medidas al extremo de sabotear el proceso constituyente”, prosiguió Chahín.

“Yo creo que esto es para acusación constitucional. De verdad. O sea, un ministro que, en el fondo, lo que hace es dejar hacer, retrasa cualquier medida, y cuando llegan a dos semanas de la elección, entonces recomienda suspenderla. ¡Esto va a afectar la legitimidad del proceso electoral más importante de los últimos 30 años en Chile!”, aseguró.

Con todo, la medida aún no está tomada y este lunes se comenzará a debatir la idea en la Cámara de Diputados, a una sesión conjunta de la Comisión de Gobierno Interior y la de Constitución, donde asistirán el propio Paris; la presidenta del Colmed, Izkia Siches; y el titular del Servicio Electoral.

DC se defiende

Tras conocerse la opinión de Chahín, la DC emitió una declaración diciendo que “siempre apoyará toda medida que resguarde la vida y la salud de las personas, así como también aquellas que logren el control de la pandemia del covid, y garanticen una respuesta adecuada y oportuna del sistema de salud; el que actualmente está al límite debido a la explosión de nuevos contagios”.

No obstante, insistieron en le fondo de la crítica del timonel del partido: “Creemos que resulta relevante insistir en la responsabilidad que tiene el propio Gobierno en el descontrol de esta pandemia. Debido a su propia negligencia, no tomaron las medidas de forma oportuna y a tiempo, lo cual se ve reflejado hoy. El ministro Enrique Paris tuvo proyecciones sobre contagios masivos con mucha antelación y, aun así -a pesar de voces de expertos que advirtieron el riesgo una y otra vez- autorizó y puso en marcha el permiso de vacaciones. De hecho, una vez otorgados, se verificaron aumentos de contagios en las comunas más visitadas, y una vez terminado el período de vacaciones, en el propio Santiago. Esto resulta aún más grave, si tomamos en cuenta que el responsable de que las elecciones se realizarán en la fecha y forma estipulada es el propio Ejecutivo. Estamos a la espera de saber cómo el Gobierno subsanará los efectos de dicha negligencia”, enfatizan.

En ese contexto, emplazaron al Gobierno a que en el breve plazo conforme una mesa político y técnica en salud, donde estén representados tanto los especialistas en salud, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ellos mismos. Y que dicha instancia sea la que resuelva la procedencia de la suspensión de las elecciones y otras modificaciones. Además, pidieron evaluar propuestas innovadoras y seguras para realizar las elecciones.