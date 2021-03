Durante la vocería realizada este sábado y ante una pregunta de Radio Bío Bío, el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que el Consejo Asesor Covid19, de forma unánime, recomendó al gobierno postergar las elecciones de este 10 y 11 de abril.

“Nos reunimos con el Presidente y el ministro Delgado que acaba de retomar sus funciones (tras haberse contagiado), y solicitamos al comité de expertos en pandemia que sesionara muy tarde, lo cual agradecemos”, comenzó explicando el ministro Paris.

“Por unanimidad, el consejo ha recomendado postergar las elecciones, lo que debe ser evaluado dentro del Ministerio de Salud en conjunto con el espectro político para tomar una decisión. (Y tal como) el Presidente lo acaba de decir, las decisiones las tomamos basadas en lo sanitario, donde siempre predomina la salud de las personas, por lo que tomaremos en cuenta (la recomendación del Consejo), con mucha consideración y con mucho respeto”, afirmó el secretario de Estado.

A este respecto, el mismo Consejo Asesor Covid19, emitió un documento, donde expresan su opinión contraria a la realización de las elecciones para Convención Constituyente, Municipales y de Gobernadores, en consideración a la grave situación sanitaria del país.

“Consideramos que llevar a cabo la elección en este contexto puede agravar la situación, no solo por el acto eleccionario, sino que principalmente por las actividades anexas a la votación. Sin embargo, postergar, sin agregar otras acciones a las medidas vigentes, no da garantías que la situación mejore, e incluso podría empeorar por el avance del invierno y si aún hay una proporción importante de población no vacunada”, expresa.

Por ello “respaldamos unánimemente la propuesta de posponer las elecciones en atención a las razones antes expuestas, siempre que se realicen las actividades que a continuación se detallan”, indicando entre ellas, explicar claramente la situación sanitaria a la ciudadanía, ejercer un liderazgo que lleve a la unidad social y aumentar la cobertura de vacunas, incluyendo fines de semana y a la población más joven, entre otras.

Lee a continuación el documento completo: