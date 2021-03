Chile superó los máximos históricos en los principales indicadores de la pandemia. Se confirmaron más de 7 mil 600 contagios nuevos, se superaron los 41 mil casos activos y hay 2.466 pacientes críticos. Especialistas se mostraron preocupados y aseguraron que todavía no se alcanza el peak, las proyecciones son negativas en el corto plazo e incierta para los próximos meses.

El director médico de la Clínica Santamaría, el doctor Javier González, dio cuenta de lo que significan las cifras que conocemos actualmente y que son parte de una tendencia.

“Las cifras indudablemente son alarmantes (…), lo peor sí es que tenemos que esperar aún el aumento de las consultas y de los pacientes que ingresan a nuestras unidades críticas dentro de las próximas dos semanas y nuestras unidades críticas ya están ocupadas en un 80% por pacientes covid y el resto por pacientes no covid. Es decir, estamos en un gran riesgo”, declaró.

Un riesgo que además es incierto para lo que va a ocurrir más adelante, por eso, distintos especialistas dicen que no se puede llamar a la ciudadanía a que haga un último esfuerzo debido a que se desconoce si es que más adelante se requerirán más esfuerzos aún para intentar contener la cadena de contagios.

La médico broncopulmonar y residente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Fuerza Aérea, Carolina Herrera, también dio cuenta de sus conclusiones, enfatizando en la compleja situación en la que se encuentra el país actualmente.

“Sabemos que con tres días de más de 7 mil casos, el 15% de ellos va a requerir algún tipo de hospitalización en unidades críticas. Hoy no tenemos como resolver eso porque no tenemos personas suficientes para que atiendan estas camas, así se convirtieran todas las camas necesaria, porque el personal ya no da abasto.”

Por lo anterior, dentro de las únicas alternativas que están quedando figura el confinamiento masivo y de esa forma intentar cortar la transmisión que continúa en alza.

“No queda chance para más” es lo que dijo el médico emergenciólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Yuc Ramón Kong.

“La situación es crítica y tiende a empeorar. No vemos en ningún caso un punto de inflexión hacia positivo, todavía no llegamos al peak y pese a que tenemos más camas, tenemos más saturación. No hay que hacerse mejores ideas mas que resistir, mas que aguantar, mas que resignarnos. No hay otra medida más que congelarlo todo y cerrarlo y quedarnos en las casas. No hay otra opción, no hay más juego, no hay más chance. No hay más cancha para salir jugando, no hay manera. No existe la manera, ya existió la oportunidad y se perdió”, aseguró.

Más allá de que existan argumentos de que actualmente estamos realizando mayor cantidad de test de lo que se hacía durante 2020, la positividad sigue siendo muy alta. Estamos en 9,64% en las últimas 24 horas y en la última semana 9,18%. Se trata de cifras altísimas, puesto que lo normal y optimo sería que mientras más test se realizan, menor en proporción fueran los casos que se encuentran.

El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Darwin Acuña, realizó un llamado para cortar la cadena de contagios, en relación a los empleadores.

“Privilegien de verdad a los que necesitan trabajar en labores esenciales, que manden pronto a toda la gente que así sea necesario a teletrabajo. Necesitamos que el Gobierno también intensifique las medidas de fiscalización, también lo necesario para poder tener un buen testeo, trazabilidad y aislamiento. Necesitamos la cooperación de todos. Las camas de UCI se acaban, los pacientes siguen aumentando. Estamos en una situación extrema y es necesaria la cooperación de todo el mundo”, insistió.

En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló: “Obviamente estamos en una situación compleja, en una situación crítica. Estamos en nuestro país después de un año de pandemia con un porcentaje importante de la población en cuarentena y obviamente vamos a seguir tomando todas las medidas que necesitemos como autoridad para contener la pandemia”.

Lo que se espera es que los efectos de la vacunación se proyecten de manera más positiva pasado el 15 de abril, sin embargo, aún se debe proceder con cautela debido a que los inoculados, pese a que tenga las dos dosis, todavía pueden seguir infectando a otros.