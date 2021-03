Los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Andrés Celis (RN) y Boris Barrera (PC) hicieron un llamado al Senado para que tramite con urgencia y apruebe el proyecto de ley que prohíbe el alza en los precios de planes de las Isapres durante el periodo de estado de excepción constitucional de Catástrofe.

El proyecto de ley prohíbe a las Isapres aumentar las primas GES y el precio de planes de salud durante el periodo de estado de Excepción Constitucional y hasta 180 días después del cese del estado.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de agosto del 2020 y desde el 18 del mismo mes, se encuentra en el Senado para que se rinda cuenta en la sala de la Cámara Alta y empiece su tramitación, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.

Al respecto, el diputado Tomás Hirsch aseguró que “nos parece impresentable que se libre a las Isapres de un proyecto de Ley aprobado en esta Cámara que le permite a la gente que no le suban el precio de sus planes de salud. Hemos constatado que el Senado ni siquiera ha discutido la idea”.



“Queremos hacer un llamado al Senado y al Gobierno a ponerle urgencia a este proyecto de ley para garantizarle a la ciudadanía que los precios de las Isapres no van a subir”, agregó.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) explicó que las alzas de las isapres no se justifican, argumentando que durante 2020 las utilidades aumentaron un 772%, llegando aproximadamente a los $82.547 millones.



“Me parece que es una cuestión de sentido común, el darse cuenta de las tremendas utilidades que tienen las isapres, en particular porque en tiempo de covid-19, de pandemia, hay una menor cantidad de prestaciones médicas no covid”, declaró Celis.