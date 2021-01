El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que ya van 20 personas contagiadas a causa del brote generado en la fiesta clandestina ocurrida en Cachagua.

“De los casos que se ha hecho seguimiento, ya 20 casos están confirmados con PCR positivo y obviamente tienen que estar aislados, si no se aíslan serán llevados a residencia sanitaria. En esos casos se esta investigando la secuenciación genética para determinar qué cepa es. Si es británica, que es altamente contagiosa, su responsabilidad va a ser mayor”, expresó Paris.

El titular de Salud indicó que dos de los casos están en Santiago cumpliendo su cuarentena y han sido identificados. “Los (asistentes) que no entreguen información fidedigna (para hacer trazabilidad) serán denunciados a la fiscalía”, recalcó.

En ese sentido, adelantó que ya han sido denunciados los organizadores. “Tenemos los nombres, tenemos las direcciones, para que se tomen las acciones legales pertinentes”, detalló, sin darlos a conocer.

“Le pedimos a quienes participaron de las fiestas que den los contactos. Muchas veces son asintomáticos y pueden estar diseminando el virus”, sostuvo Paris.

Al mismo tiempo, el ministro quiso hacer una precisión sobre sus dichos del jueves. “Cuando esta noticia estaba en evolución, y sólo teníamos los videos, que a veces no aseguran una ubicación precisa, no quise nombrar a ninguna localidad, pero ahora que sí está identificada obviamente me pronuncio muy negativamente sobre esta fiesta clandestina que se realizó en Cachagua”, manifestó.

Sobre la fiesta, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, enfatizó en otra actividad de este sábado que “los organizadores tienen en el Código Penal penas mayores privativas de libertad que los asistentes. Además, recordar que todos los que participan son sujetos de sumarios sanitarios, que va más allá de la privación de libertad, con multas que pueden superar los 50 millones de pesos. Y no son excluyentes. Porque muchos pueden pensar que pagan una multa y listo. Pero no, porque es un delito”.

Llamado a los jóvenes y sus padres

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, realizó un llamado a los jóvenes y en especial a sus padres, para hablarles y ayudarles a entender la gravedad de esto.

“Debemos hacerles entender a los jóvenes lo complejo y lo grave que significa la participación en un carrete. Sabemos que jóvenes bailando y cantando sin mascarilla por muchas horas, puede tener consecuencias irreversibles. Les pedimos que conversen con ellos”, expresó Daza.

Además, la subsecretaria de Salud Pública comentó que “muchas personas que participaron de estas fiestas pueden estar contagiados y no lo saben, porque no tienen síntomas y pueden estar contagiando a sus abuelos, a sus padres, a un tío con una enfermedad crónica y pueden terminar hospitalizados”.

Este sábado se confirmaron otros 4.361 nuevos contagios a nivel nacional; por segundo día consecutivo figura sobre 4 mil y ahora es la cifra más alta en 6 meses y 11 días.