Pese a tener la residencia, al vivir por más de 5 años en Chile, y tener derecho a voto, e incluso haber sufragado en el Plebiscito de octubre pasado, inmigrantes que no cuentan con la nacionalidad no pueden patrocinar candidaturas independientes a la Convención Constitucional, cuyos integrantes deben elegirse el próximo 11 de abril.

Lo denunció la Coordinadora Nacional de los Inmigrantes ante el mismo Servicio Electoral (Servel), para que rectificara, y acudió también al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes presentaron dos recursos de protección por vulneración de derechos, uno en Santiago y otro en Antofagasta, para obligar al (Servel) a levantar la prohibición.

Restricción que afecta no solo a los extranjeros con derechos electorales, sino también a candidaturas de nacionalizados chilenos, quienes, de no existir la prohibición, podrían sumar más patrocinios, por tener mayor afinidad de otros inmigrantes.

No obstante, incluso con una resolución favorable por parte de la Justicia, solo quedarían tres días de plazo, a partir de este viernes, para firmar apoyos en la web del Servel, ya que el lunes deben declarar sus candidaturas.

“El daño está hecho”, dicen.

“Para estar habilitado para patrocinar se requiere ser independiente (no estar afiliado a algún partido político) y ser chileno (no extranjero)”, dice el Servel en su sitio web.

Denuncian injusticia

Catalina Bosch, líder nacional de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y candidata a constituyente, quien lleva 30 años viviendo en Chile, explica la incongruencia que percibieron en el proceso de recolección de firmas respecto de la prohibición de patrocinios para migrantes.

comillas Tenemos que inscribir las candidaturas el lunes (11 de enero), pero con un triple esfuerzo. Hemos denunciado ante el Servel y el INDH y estamos a la espera que se corrija”. - Catalina Bosch, candidata a constituyente

“Hace tres semanas nos vimos enfrentados a darnos cuenta de algo que no esperábamos. La población migrante que cuenta con más de 5 años de avecindamiento en Chile, por supuesto tiene residencia definitiva en el país, que no ha cometido delito y, por lo tanto, no tiene ninguna sentencia de ese tipo, tiene derecho a sufragar”, dice inicialmente la sicóloga cubana nacionalizada chilena.

“Participaron del Plebiscito de octubre y van a poder votar en abril por los constituyentes, nos parece incongruente que pudieran votar a favor o en contra de una nueva Constitución, también por una Convención Constitucional, y luego, en abril, puedan elegir constituyentes, pero no pueden patrocinar candidaturas independientes”, agrega.

“Nos parece inconsecuente y vulnera derechos políticos”, sentencia la misma profesional, quien tiene una magister en sicología forense.

Esta incongruencia, que denuncian los inmigrantes, terminaría por afectar directamente a los candidatos nacionalizados chilenos, quienes posiblemente podrían ser patrocinados con mayor facilidad por extranjeros con derecho a voto.

“Afecta a nuestras candidaturas, ese es nuestro apoyo más natural”, amplía.

Bosch va en la lista independiente de los Movimientos Sociales en el distrito 9 y asegura que ha avanzado en la recolección de patrocinios, pero aún le falta, al igual que a su compañero de organización, Manuel Hidalgo, quien es peruano nacionalizado chileno, se inscribió en el distrito 10 y lleva 50 años de vida en Chile.

“Tenemos que inscribir las candidaturas el lunes (11 de enero), pero con un triple esfuerzo. Hemos denunciado ante el Servel y el INDH y estamos a la espera que se corrija, aunque el perjuicio ya está hecho, por el plazo que nos queda”, finaliza la misma dirigente nacional.

A la carga

Hasta las oficinas del Servel en Santiago llegó la misma coordinadora de inmigrantes este martes para exigir que la entidad rectifiqué y permita los patrocinios de extranjeros.

La directiva, encabezada por Catalina Boch, ingresó una petición escrita en las oficinas del Servel.

“A nombre de la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que agrupan a 74 organizaciones de todo el país, les hacemos llegar esta carta para manifestar nuestra profunda preocupación por la exclusión de casi 400.000 migrantes habilitadas/os para sufragar, de la posibilidad de patrocinar candidaturas independientes a la Convención Constitucional”, dice inicialmente la misiva.

Y agrega la misma carta: “esta actuación nos recuerda la interpretación que este mismo Servicio realizó en enero de 2020 de la Ley 21.200 y que estuvo a punto de dejar a 380.000 personas fuera de esa votación histórica. En ese momento, la presión de las organizaciones, congresistas y los recursos presentados lograron que, en base a una interpretación ajustada a Derechos Humanos, se permitiera que las y los migrantes pudiéramos votar en el Plebiscito por una nueva Constitución”.

Lea la carta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes:

De Venezuela a candidata

La periodista venezolana nacionalizada chilena, Cristina Bastidas (40), suma 10 años de vida en Chile.

Hija de chilena, Bastidas hace algunos años se hizo conocida por increpar al senador Navarro por su apoyo a la causa bolivariana durante un foro universitario.

“Váyase a vivir a Venezuela, le dejo mi casa”, le enrostró la venezolana al senador de oposición.

Años después de ese episodio, la periodista se planteó el desafío por ser parte de la Convención Constitucional.

“Quiero un país más inclusivo y quiero ver un Chile en crecimiento y no en detrimento”, destaca a BBCL Cristina Bastidas.

Sobre el proceso de recolección de firmas, también manifiesta reparos por la prohibición de patrocinio a extranjeros.

“Sentimos que la comunidad migrante, que es grande, que tiene derecho a voto, pero no puedo ser patrocinante, hay una incoherencia grande”, destaca.

Bastidas postula por el distrito 11.

INDH y Servel

Tras la denuncia de las agrupaciones migrantes, el INDH reaccionó y este mismo miércoles, con el plazo encima, presentó un recurso de protección en las Cortes de Apelaciones de Santiago y Antofagasta (donde hay candidatos a constituyentes nacionalizados chilenos) para que el Servel rectifique el proceso.

Para el INDH, quien presentó las acciones en favor de 21 extranjeros con derecho a voto, la “incongruencia” constituye una distinción arbitraria y discriminatoria en razón de nacionalidad por parte del Servel, ya que vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley.

Según la entidad, porque no existe una finalidad legítima para justificar un trato diferenciado entre los extranjeros con derecho a sufragio y los ciudadanos chilenos con el mismo derecho.

“Los recursos de protección, solicitan que se declare la ilegalidad y la arbitrariedad del acto del Servel, junto con que se autorice a las personas extranjeras individualizadas en los recursos, a patrocinar candidaturas independientes para la Convención Constituyente de 2021 de forma inmediata, considerando que el plazo para patrocinar vence el próximo lunes 11 de enero de 2021”, destaca la información del INDH.

Así lo corroboró el jefe Unidad de Protección de Derechos del INDH, Rodrigo Bustos.

“El INDH presentó dos recursos de protección, en Santiago y Antofagasta, en contra del Servel, que ha impedido que personas extranjeras con derecho a voto puedan patrocinar candidaturas independientes para la Convención Constitucional”, asegura el jefe del INDH.

El mismo funcionario del INDH asegura que el Servel incurrió en la misma prohibición previo al Plebiscito de octubre de 2020 y al final “tuvo que corregir esta situación”, destaca Bustos.

Lea aquí el recurso de protección:

El Servel, contactado por BBCL, argumentó que se trata de una situación ya judicializada y declinó referirse a la denuncia, concentrados en hacerlo en los tribunales, quienes deberán resolver la contienda. Más vale tarde que nunca.