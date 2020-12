El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, respondió en duros términos a los cuestionamientos del líder nacional de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, quien en entrevista con BioBioChile (BBCL) culpó al PC por la falta de una lista unitaria de la oposición para enfrentar la elección de constituyentes del próximo 11 de abril y también los acusó de “amedrentamiento”.

“Hay algunos que creen que para hacer alianzas con los comunistas, primero hay que golpearlos y después llamarnos a pactar para que así vayamos mansamente a aceptar todas las condiciones, es un camino equivocado. Eso del amedrentamiento que habla Fuad Chahín, nunca lo hemos hablado”, dice Teillier en conversación con BBCL.

“Algunos quieren que se elijan a los “representantes” del pueblo y que ellos a puertas cerradas redacten la Constitución, sin escuchar a ese pueblo soberano en dicho proceso. Lo que nosotros decimos es que deben abrirse esas puertas, para que el pueblo sea oído y sea, en cierto grado, vinculante”, añade el líder comunista.

-Pero al final, ¿el PC está por una lista única o esa opción ya fue…?

Estuvimos en la disposición, incluso en las primeras conversaciones que hicimos con el Frente Amplio fue, y nosotros estuvimos de acuerdo, en ir a plantearle sobre todo a Convergencia Democrática la posibilidad de una lista única. Pero, esa puerta se cerró rápidamente. Eso nos llevó a entablar conversaciones para llevar una lista entre el FA y Chile Digno. En eso estamos ahora y vamos a llevar dos listas.

Hay diferencias, que no son incompatibles, pero hay diferencias para hacer una sola lista, pero también es la falta de espacio. Toda la oposición en una sola lista es difícil que quepa. Hay que abrirle espacio a los dirigentes sociales, independientes. No hay cabida para una sola lista. Los acuerdos tácticos se refieren a que aunque vayamos en dos listas, no tenemos por qué no llegar a acuerdo en las materias que debe contener la Constitución.

-No obstante, al hablar de unidad táctica e ir en dos listas, compitiendo con una eventual tercera lista del oficialismo, en que han manifestado más intenciones de ir en una sola, ¿eso es una táctica positiva?

Hemos llegado al Parlamento en dos o hasta tres listas en la oposición. En varias cosas hemos logrado acuerdos tácticos, por ejemplo el retiro del 10% de fondos. Habría que sacar la cuenta de cuánto perjudicaría electoralmente que vayamos en dos listas, si es que la derecha y los que están en contra de una nueva Constitución se organizan en una sola lista. Pero, creo que el pueblo algo habrá aprendido, van a cambiar los nichos electorales, porque si no habría un absurdo, que ganaran los que estuvieron en contra de la Convención Constitucional.

-¿Vale la pena arriesgar una mayoría? Da la impresión que están colocando una estrategia electoral por delante….

¡Perdónenme! Nosotros hicimos todo el esfuerzo por ir con una sola lista, o sea, me quieren achacar a mí eso. No. Nosotros estuvimos dispuestos, desde un comienzo a la unidad total, pero no se ha podido. Hemos tenido muy buena voluntad, se nos ha dicho que no, se nos han cerrado las puertas, etcétera.

No hay vuelta

-Entonces, no hay vuelta, ¿todo está cerrado?

Está cerrado. Nosotros abrimos las puertas y estuvimos de acuerdo con primarias convencionales para alcalde, en varias comunas. Estábamos participando con la ex Concertación para llevar un solo candidato a alcalde. ¿Qué ha pasado? Han comenzado a retirarse de la primarias convencionales los partidos de la ex Concertación. ¿Cómo puede ser eso un proceso unitario? No lo es.

Nosotros siempre buscamos la unidad, pero siempre hay ciertas piedras en el zapato que se oponen. Si quieren achacar esa responsabilidad a mí o mi partido, no. Se ha hecho harto escarnio de nosotros y el FA diciendo que no queremos la unidad. No, una cosa que es se manifieste la unidad de los dientes para afuera, pero en su coleto la verdad es que no quieren la unidad con todos. Nos han golpeado harto para no ir por la unidad y nos han excluido incluso.

-¿Quiénes los han excluido?

Nosotros estábamos en un grupo de partidos, los socialistas, el PPD, los radicales y nosotros que seguimos discutiendo después de la derrota de Guillier para tratar de levantar la unidad, de la noche a la mañana nos dejaron fuera, sin decir agua va. ¿Es un criterio unitario eso? No, entonces, por más esfuerzos que hagamos, si hay un muro es imposible.

-Se habla de acercamientos entre socialistas, radicales y PPD con el FA, pero, da la impresión que la piedra del zapato es la relación PC-DC…

Eso ya es una decisión de los socialistas, radicales y los PPD. Ellos tienen que decir con quien ir, si van con la DC o nosotros. La DC y su actual directiva encuentra incompatible ir con nosotros. Si es una barrera imposible de pasar, bueno que el PPD, los radicales y socialista lo digan. Porque por último, en las dos listas pueden ir otros partidos, pero no, no está, se cerraron las puertas. Con todas estas andanadas que han lanzado contra nosotros y el FA es difícil de sobrepasar.

Elección interna

También, en la conversación con BBCL Guillermo Teillier habló sobre la elección interna de su partido, que finaliza este martes, con la definición de los integrantes del Comité Central, quienes por primera vez son electos por votación directa y, los cuales, a su vez, determinarán a la Comisión Política y al nuevo timonel nacional del PC, algo a lo que el diputado por Santiago le hace guiños.

“Algunos han dicho que el proceso que teníamos no era democrático, si no fuera así no se podría elegir al Presidente de los EEUU, bajo un sistema indirecto. Pero, como la ley dice que se eligen las autoridades unipersonales por voto universal o se elige un cuerpo intermedio, el comité central, que es la dirección máxima para nosotros, optamos por elegirlo, por primera vez en nuestra historia, de 108 años. Es un cambio en la tradición partidaria”, dijo Teillier.

-Sobre su permanencia de 16 años a la cabeza del PC, se habla de instauración de un poder o de falta de renovación, ¿Qué opina?

Todos esos comentarios vienen de fuera del partido, porque por algo me han elegido todos estos años y no es que yo lo andaba buscando de manera asidua, no tengo dentro del partido un afán de adquirir más poder. El partido lo ha decidido así y siempre he estado dispuesto. Ahora esto va a tener que cambiar de acuerdo a la ley porque en los cargos unipersonales o intermedios no se puede aspirar a estar más de dos periodos consecutivos.

Teillier aseguró que está disponible para otro periodo a la cabeza del PC, aunque dice que eso depende del nuevo Comité Central electo. De todos modos, preliminarmente, varias voces, como la diputada Karol Cariola, han planteado su continuidad.