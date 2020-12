El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, descartó un aislamiento contra su partido de parte de otros sectores de la izquierda, en el caso que no se llegue a un acuerdo para una lista de unidad con el Partido Comunista y el Frente Amplio, al señalar que “quedó claro que la DC es un partido fundamental dentro de la oposición“.

En conversación con BioBioChile, el mandamás de la falange analizó las alianzas de cara al proceso constituyente y envió un mensaje al PC: “Mientras ellos hablan de unidad táctica, se dedican a descalificar y caricaturizar a los demás”, sostuvo.

En esa línea, Chahín desechó la opción de que haya espacio para una “unidad táctica”, como planteó la diputada del PC, Karol Cariola, a modo de opción vinculante para la elección de quienes redactarán una nueva carta fundamental.

Chahín afirma, eso sí, que no le “cierra la puerta” a un acuerdo con el PC en una sola lista en la oposición, siempre que se asegure que no habrá “amedrentamiento” de los convencionales electos cuando deban tomar decisiones respecto del contenido de la nueva Constitución.

“Es difícil estar en una lista, decirles que vayan de candidatos, que los apoye la ciudadanía y después que salgan elegidos llamar a que sean objeto de amedrentamiento, es algo que no se puede soslayar en virtud de lo táctico”, dice Chahín.

Esto último, en el contexto de una declaración del partido de izquierda en que hizo un llamado a “rodear con movilizaciones el proceso constituyente”, para evitar que “las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo”.

En todo caso, Chahín le resta dramatismo a la idea de que hayan dos listas de oposición, porque eso, dice, le asegura más espacio a los independientes, que, según el líder la falange, deberían alcanzar un 40% de los cupos en las candidaturas.

“Creemos que lo realista hoy es tener dos listas, eso lo ha dicho el propio PC, el Frente Amplio o lo que queda de él, y creo que Unidad Constituyente tiene que tener una lista amplia y mayoritaria que represente el entendimiento de la centroizquierda para avanzar hacia un estado social y democrático de derecho”, añade el exdiputado DC.

-Entonces, está cerrada la opción de una alianza con el Frente Amplio y Chile Digno, donde está el PC, en que se habla de “unidad táctica”…

No sé a que se refieren porque mientras hablan de unidad táctica se han dedicado a descalificar y caricaturizar al resto de los partidos. Una unidad táctica es bastante inverosímil, es mejor ser transparentes y tener dos listas complementarias, hacia allá tenemos que avanzar y ser francos ante la ciudadanía. Así, más espacio le abrimos a los independientes.

comillas No se puede por un lado llamar a la unidad total y por otro descalificar, insultar y caricaturizar a quienes forman parte de la oposición. Eso no tiene sentido”. - Fuad Chahín, presidente nacional de la DC

-Bueno, entonces le cierra la puerta a una alianza con esa lista….

No, nadie le cierra la puerta. Lo que pasa es que ellos tomaron un camino y cuando uno hace eso tiene que hacerse responsable de eso.

-Pero, usted no teme que con el tiempo más partidos de oposición se cuadren con la lista de Chile Digno y FA y la DC termine aislada…

No, quedó claro que la DC es un partido fundamental dentro de la oposición. Lo que pedimos es tener una lista que además de tener un adecuado equilibrio del punto de vista de la ingeniería electoral, seamos capaces de mostrar una alternativa creíble y consistente. No necesitamos sólo ingeniería electoral en esto, también necesitamos mostrar una propuesta coherente, consistente ante la ciudadanía, en que incluso uno puede ganar desde el punto de vista electoral.

-Entonces..

No siempre dos más dos en política es cuatro. A veces por forzar acuerdos poco creíbles se pierde electorado por los bordes. En cambio cuando uno tiene proyectos consistentes y creíbles al final termina siendo atractivo para un mundo que no se siente representado por una unidad forzada. Entonces, lo primero es que no creo que sea dramático que tengamos dos listas. Si es posible una sola lista, pero no por fines tácticos, tiene que haber un marco conceptual y de principios mínimos que defina aquello. La táctica no es todo en política sino que también uno tiene que tener ciertos marcos de valores y principios mínimos que deben existir.

Lo que exige la DC

-¿Cuáles son esos mínimos?

No me parece que nosotros debamos presentar una lista a la convención y por otro lado se esté llamando a que rodeen y presionen como una forma de amedrentar a las personas que se elijan. Eso es un contrasentido, ahí hay una diferencia de principios. Creo en la democracia, en la libertad de las personas y no me parece que cuando uno va a participar de un proceso democrático con los que resulten elegidos uno pretenda tener una presión de hecho, sobre la base de una presión de masas para que no voten como piensan sino que como los grupos de presión determinan. Eso, me parece que no tiene nada de democrático, no lo comparto. Es una opinión totalmente compartida dentro de Unidad Constituyente, esos mecanismos no los compartimos.

-Su posición hoy, va en la línea de evitar lo que les pasó durante el mandato de la Nueva Mayoría, donde hubo tensiones constantes e incluso se señaló que les había faltado leer el programa de gobierno, antes de suscribirlo…

No, si suscribo un programa de gobierno es porque no solo lo leí sino porque aportamos en su elaboración y creo que lo que uno tiene que hacer es ser honesto y transparente ante la ciudadanía. No se puede por un lado llamar a la unidad total y por otro descalificar, insultar y caricaturizar a quienes forman parte de la oposición. Eso no tiene sentido. No puedo decir que llamo a votar por el Apruebo y luego votar en contra de la idea de legislar en el Plebiscito como lo hizo el PC. No puedo participar en una lista de elección de convencionales y por otro lado, tratar de imponerle a lo que resulten elegidos a través de la presión de masas. Esas inconsistencias no corresponden y por eso nosotros no tenemos problemas en llegar a un acuerdo, pero en un marco bien definido de que hay un compromiso de respeto irrestricto al principio democrático, a la vida institucional, para provocar los cambios que el país requiere.

-¿Han tenido acercamientos con el PC, entre dirigentes, para limar asperezas y avanzar?

Nos hemos reunido con ellos en otras oportunidades, nunca he tenido problemas en conversar, soy extremista del diálogo. Pero una cosa es eso y otra es que uno no tenga claro cuáles son los términos para llegar a un acuerdo. Nos queda poco tiempo, veo que el PC ha hecho poco para generar unidad y tenemos que tomar decisiones, no podemos seguir esperando hasta el día de la inscripción para tomar decisiones.

-¿Cuándo se extingue ese plazo?

Nosotros no vamos a andar buscando a nadie, vamos a avanzar. Nos reunimos con el FA y les plantee esto mismo. Ellos mismos decían que no tenían problema en las dos listas, que ellos veían muy difícil una lista. No se puede tener una discurso para el público y otro en privado. Si a mí me dicen hoy, que están dispuestos a respetar un principio democrático, de la vía institucional para hacer los cambios, de que se respete a quienes resulten elegidos en la Convención Constitucional, avanzar a una Constitución que establezca un estado social y democrático de derecho, cuando digan eso, no tengo ningún problema en sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo. Mientras sigan sacando declaraciones como el último Congreso del PC eso se hace cada vez más difícil.