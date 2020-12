Este jueves, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el INDH presentó su informe anual con foco en el contexto de la pandemia de covid-19.

En el reporte, el organismo afirmó que, considerando el respeto de derechos civiles, el Estado debe garantizar el derecho a voto de todas las personas habilitadas para sufragar en el acontecido calendario eleccionario que enfrentará Chile en los próximos dos año.

Sumado a ello, el INDH señaló que el país debe adoptar medidas que permitan participar incluso a las personas contagiadas de covid-19, “de forma segura, para ellos y para el resto de los votantes”.

Lecciones

El texto, de 300 hojas, analizó en profundidad cuatro áreas de derechos fundamentales: salud, educación, trabajo e ingresos y civiles y políticos.

El director del INDH, Sergio Micco, expuso las cinco grandes lecciones que se desprenden del informe.

La primera seria que el Estado debió considerar la interdependencia, integralidad e indivisibilidad de los DDHH en su respuesta a la pandemia, porque los DDHH no se pueden separar.

“La afectación del derecho al agua compromete el derecho a la salud y que este, al no ser garantizado, perjudica, en los hechos, indefectiblemente el derecho al trabajo”, explicó el directivo.

La segunda lección apunta a que la pandemia no afectó a todos por igual. “La emergencia reveló una vez más el modo en que la desigualdad nos caracteriza, en este caso en la manera en que se distribuyen tanto los efectos negativos de la crisis”, expresó Micco.

Sobre la tercera lección, Micco indicó que se aprendió que se deben “poner a los DDHH y especialmente los derechos económicos, sociales y culturales en el centro del debate”.

“Promover la participación y transparencia en el desarrollo de políticas públicas” fue la cuarta y “la importancia del civismo” la quinta.

“Si algo nos enseña la pandemia es que no da lo mismo el contar con una sociedad activa y no pasiva, con instituciones políticas decentes y no venales, o con una ciudadanía celosa en la defensa de sus derechos, en el respeto de los derechos de los demás”, comentó Micco respecto del último punto.

“La emergencia sanitaria reveló una vez más el modo en que la desigualdad afecta la manera en que se distribuyen los recursos para hacerles frente”, resumió el informe, agregando que es necesario tener en cuenta que la pandemia “afectó profundamente la vida cotidiana de todas las personas” y continuará haciéndolo por un tiempo indeterminado.

Desafíos

“2020 nos deja lecciones para repensar la sociedad que queremos, con los DDHH en el centro y la conciencia de su integralidad, indivisibilidad e interdependencia”, indicó el INDH a través de un comunicado.

En esa línea, en cuanto a los desafíos que dejó el nuevo coronavirus, la entidad concluyó que el virus abrió la oportunidad de discutir qué estándar de trabajo e ingresos se quiere para el país, ya que “el derecho al empleo e ingreso de las personas fue afectado profundamente y aún no se logra estimar cuál será su impacto en el futuro”.

A nivel de salud, el gran desafío será aprender a vivir con la covid-19 a la espera de una vacuna. “Mantener las estrategias de combate a la pandemia y encontrar un equilibrio entre el derecho a la salud y otros derechos”, complementaron.

“Paralelo a ello, se debe readecuar la oferta de servicios de salud y enfrentar las prestaciones que fueron suspendidas por la pandemia y que siguen pendientes, además de desarrollar estrategias para abordar la salud mental. Cuando llegue el momento, por ejemplo, se deberá poner especial atención en una distribución equitativa de la vacuna a nivel nacional”, agregaron.

En el ámbito educacional, los efectos negativos no fueron iguales para todos los estudiantes: los más afectados fueron los más vulnerables, quienes viven en hogares pobres y de menor capital cultural y tecnológico, concluyeron.

“En este escenario, es clave reestablecer la educación presencial y complementarla con la enseñanza remota, considerando la diversidad de situaciones socioeconómicas y culturales y la participación de todos los actores relevantes que permitan la recuperación de las pérdidas del aprendizaje y prevención de la deserción educacional”, sostuvieron.

¿Por qué el foco en la pandemia?

El INDH explicó que la idea de centrar este reporte en la pandemia se basó en que la crisis sanitaria “representa una de las mayores amenazas para la salud de la humanidad en las últimas décadas y afectó el diario vivir de millones de personas”.

“Cómo respondió el Estado a este gran desafío, que excedió con creces el ámbito de la salud, y cuál fue el impacto sobre los derechos fundamentales de las personas desde la perspectiva del derecho internacional de los DDHH, es lo que analiza el informe anual 2020”, añadieron.

El informe fue elaborado por un equipo que supera los 30 investigadores, quienes trabajaron en el por más de nueve meses.