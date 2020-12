Durante el debate por el segundo retiro de fondos previsionales, el diputado del Partido Humanista, Florcita Alarcón, realizó una particular intervención, a propósito de las críticas que constantemente recibe por su estilo distinto y por su polémica votación que representó una derrota de la oposición, cuando no consiguieron la censura de la mesa presidida por el RN Diego Paulsen.

“A ustedes les consta que yo no soy político, soy cantante… converso con diputados de derecha los cuales cuando niños veían mis programas infantiles, pero esto no cambia ni cambiará jamás nunca mi raíz profunda”, indicó el parlamentario por el Maule.

“Soy del pueblo, soy del pueblo de Curicó que tiene un gran corazón y como muchos en mi pueblo también me equivoco, meto las patas, soy ridículo, me gusta Bolivia y Latinoamérica, soy ingenuo, me acusan de loco, de garabatero, medio ignorante y lo soy, lo soy y así represento a muchos conciudadanos locos… los represento a todos aquí, pero con un gran corazón”, añadió el honorable.

Recordar que Alarcón se abstuvo en la censura a la mesa de la Cámara, junto a sus pares Pamela Jiles (PH), Renato Garín (IND), Félix González (PEV) y Jenny Álvarez (PS). La iniciativa había sido impulsada por la oposición luego que, en la sesión sobre el proyecto de Educación Sexual Infantil Integral, no se permitiera el voto de los parlamentarios Camila Vallejo (PC) y Cristóbal Urruticoechea (RN).

“Este parlamento no tiene representatividad. Del 80% del Apruebo, ni del 20% del Rechazo. Esa es la verdad. La derecha del 20% debería ser menos soberbia en muchas de sus afirmaciones”, expresó Alarcón.

Antes de que se acabara el tiempo de su intervención, el parlamentario respaldó el segundo retiro del 10% de las AFP, valorando que hay “diputados de derecha que se están contagiando del gran corazón de nuestro pueblo” y cantó la estrofa de una canción: “Chile, te quiero… con tus barrios llenos de gente por las calles… te quiero”.

