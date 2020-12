El presidente Sebastián Piñera pidió este martes “no bajar la guardia” ante una eventual segunda ola de contagios por covid-19, tal como ocurre en Europa o Estados Unidos.

“Si bien estamos preparados, todos tenemos que mantener el cuidado personal, no bajar la guardia, eso es la mejor forma de evitar que tengamos que enfrentar segundas olas como las que ocurren en país tan desarrollados como en Europa y Estados Unidos”, sostuvo el jefe de Estado.

Además se refirió al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, destacando que se está trabajando “en lograr que cuando una vacuna demuestre su seguridad y su eficacia, esté disponible en forma oportuna para proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas”.

En esa línea, resaltó que hay acuerdos con laboratorios como Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, más la iniciativa Covax.

Además explicó que se ha estructurado un plan logístico a nivel nacional para poder enfrentar exitosamente estos desafíos y recordó que las vacunas van a ser “voluntarias y gratuitas”.

“Como medida de carácter preventivo hemos preparado un plan especial para enfrentar algunos eventos, como el Eclipse del mes de diciembre, la fiesta de la Navidad y el Año Nuevo, también tenemos un plan para el verano, y por su puesto un plan para estar preparados si que hay una eventual segunda ola de contagios golpeara a nuestro país”, aseveró el mandatario.

En la misma línea, dijo que buscarán “fortalecer el programa de testeo, trazabilidad y aislamiento, enfatizar a la población la importancia de cumplir estrictamente con las medidas de autocuidado y no descuidarse. Además, que las instrucciones sanitarias sean fielmente cumplidas e incluyen también un fortalecimiento de la capacidad de nuestro sistema de salud para prestar todos los servicios y atenciones que los chilenos puedan requerir”.´

Paris llama a la calma

En tanto, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a la calma a la población respecto de una posible segunda ola y dijo que “lo que hemos hechos es prevenir ante la posibilidad que venga una segunda ola que puede ser más o menos importante de la que hemos visto en el mundo”.



“En el verano la gente se relaja, no cumple las medidas, no usa mascarilla, tememos que exista un segundo brote”, explicó el secretario de Estado y afirmó que “si no se cuida la gente, puede llegar a producirse una segunda ola como ocurrió en Europa”.

En ese sentido, la autoridad del Minsal sostuvo que en caso de que ocurra una segunda ola se va a reforzar el autocuidado, junto con el plan de testeo, trazabilidad y aislamiento, además de los equipos sanitarios y mejorar la comunicación de riesgo.

“Lo primero es una etapa de prevención, si a pesar de eso nosotros tenemos un aumento de los casos, que se ha calculado siguiendo ejemplos de Estados Unidos o de Europa, para enero obviamente que también tenemos que estar preparados desde el punto de vista hospitalario”, enfatizó.