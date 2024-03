Unas 50 personas resultaron heridas tras un “fuerte movimiento” durante un vuelo de un avión de la aerolínea Latam debido a un “fallo técnico”, indicaron la compañía y los servicios de emergencia de Nueva Zelanda.

Los heridos, uno con pronóstico grave y el resto con heridas moderadas y leves, fueron tratados después de que la aeronave aterrizara en el aeropuerto de la ciudad neozelandesa de Auckland.

“El vuelo LA800, que opera hoy la ruta Sydney – Auckland, tuvo un problema técnico durante el vuelo, lo que provocó un fuerte movimiento (…) Como consecuencia del incidente, algunos pasajeros y tripulantes de cabina resultaron afectados”, apuntó Latam en un breve comunicado enviado a EFE.

🇳🇿UPDATE: 50 INJURED ON LATAM BOEING FLIGHT

Emergency services in New Zealand treated 50 people for injuries after passengers and crew were thrown into the ceiling, with one person in a serious condition.

Source: NZ Herald pic.twitter.com/qlZjSlsBXS

